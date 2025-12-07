Un asistente de voz con IA gestionará las citas de Atención Primaria en Castilla-La Mancha desde junio de 2026

El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) se apoyará en la inteligencia artificial para automatizar la gestión de las citas médicas en Atención Primaria. Desde el próximo mes de junio de 2026, cuando el personal administrativo de los centros de salud esté ocupado y las centralitas no den abasto, un asistente digital de voz se encargará de responder la llamada de los castellanomanchegos que necesiten ser atendidos por su médico de familia. Además, siempre que sea posible, agendará el día y la hora de la consulta.

Este novedoso sistema funcionará 24 horas al día y siete días a la semana. Se apoyará en un motor de inteligencia artificial con reconocimiento de voz y procesamiento de lenguaje natural, pensado para mantener un diálogo fluido con el usuario, entender distintos acentos y conducir la conversación hasta un resultado final satisfactorio. Permitirá la solicitud, modificación, cancelación y confirmación de citas, además de recordar las mismas unos días antes.

La iniciativa, impulsada por la Dirección General de Salud Digital adscrita a la Agencia de Transformación Digital de Castilla-La Mancha, busca "optimizar la atención telefónica, evitando la pérdida de llamadas en situaciones de saturación del personal administrativo, y facilitar el acceso de los usuarios a la programación de citas".

Así consta en el pliego de prescripciones técnicas para la contratación de un asistente digital de voz para citación en Atención Primaria, cuya licitación fue anunciada este viernes 5 de diciembre. En cuanto a la inversión, el presupuesto base de licitación asciende a 192.500 euros sin IVA (232.925 euros IVA incluido).

Este monto se distribuye en dos partidas: 50.000 euros para la adquisición de la licencia de uso y 142.500 euros para el coste de las llamadas atendidas, que se estima que serán alrededor de 50.000 al mes. El precio unitario por cada llamada positiva, aquella que acaba ofreciendo una cita al paciente, se ha calculado en 0,15 euros.

El proyecto se financiará con dinero de la Junta de Comunidades y fondos europeos a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

Calendario

El contrato tendrá una duración de 24 meses, pero el despliegue del asistente se concentrará en tan solo un semestre. La fecha de inicio está fijada para el 1 de febrero de 2026 (o el día posterior a la formalización del contrato) y el pliego exige que "todos los hitos deberán estar ejecutados y aprobados antes del 30 de junio de 2026".

La activación se completará en siete fases. Tras la implantación inicial en febrero y la integración con las agendas médicas del SESCAM en marzo, se desarrollará el plan de comunicación -incluyendo asistencia a los usuarios y formación al personal- para facilitar la adopción en los centros de salud.

Las pruebas de aceptación comenzarán en abril en centros seleccionados, seguidas del despliegue del entorno definitivo. En mayo se evaluará la efectividad con un "despliegue controlado" y, finalmente, en junio se llegará a la "implementación completa en todos los centros de Atención Primaria de Castilla-La Mancha" y la activación total del sistema.

Ejemplos de uso

Los ejemplos de uso definidos en el pliego de prescripciones técnicas ilustran cómo se aplicará esta tecnología en el entorno sanitario:

Solicitud de cita médica: el usuario contacta con el asistente para pedir cita, el sistema valida su identidad, consulta la disponibilidad en el sistema del SESCAM y confirma la cita en tiempo real, enviando un mensaje de confirmación al usuario.

Confirmación de cita: el sistema llama al usuario unos días antes de su cita para confirmar su asistencia. En caso de cancelación, la cita se libera automáticamente para otro paciente, optimizando la ocupación de las agendas médicas.

Reintento de contacto: si el usuario no pudo obtener una cita en su primera llamada por falta de disponibilidad, el sistema almacena su solicitud y lo contacta automáticamente cuando se libere una cita acorde a sus necesidades.

Pero, más allá de la citación básica, en fases posteriores está previsto que el asistente pueda usarse también a citaciones hospitalarias, cribado poblacional y a otros canales como el chat web. O para la "notificación de campañas de salud" (como vacunación) y en el seguimiento de pacientes crónicos, con recordatorios de controles.

Interesados

Las empresas interesadas en adjudicarse el contrato deberán presentar sus ofertas de manera exclusivamente electrónica hasta el 12 de enero de 2026 a las 12:00 horas, con una garantía definitiva del 5 % del importe de adjudicación

En el proceso de adjudicación, la oferta económica es el factor más valorado (80 puntos), pero se primarán las propuestas que aporten valor técnico añadido, como mecanismos de validación robustos y casos de uso o funcionalidades extra al asistente.