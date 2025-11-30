La facturación del centro de investigación sanitaria de Castilla-La Mancha se dispara un 58 % respecto a 2024

El director gerente del Sescam, Alberto Jara, ha ensalzado el potencial del Instituto de Investigación Sanitaria de Castilla-La Mancha (Idiscam), un recurso que ha definido como un "instituto acreditado, competitivo y referente en España". Al mismo tiempo, se ha felicitado de que Castilla-La Mancha cuente "con una hoja de ruta sólida, un crecimiento avalado por expertos independientes y una comunidad investigadora cada vez más potente".

Durante la inauguración de la Jornada de Investigación de Idiscam, Jara ha destacado que 2025 está siendo un punto de inflexión para esta entidad, con un "crecimiento extraordinario" en su actividad fruto, entre otras cosas, de la mejora de procesos, de la reorganización de la estructura investigadora y, sobre todo, "del compromiso y del esfuerzo diario de sus profesionales".

Según los datos aportados por Jara, entre 2024 y 2025 se han alcanzado incrementos muy contundentes en indicadores clave. Así, se ha registrado un aumento del 145 % en la firma de contratos de estudios clínicos, un registro que evidencia la confianza de los promotores en Idiscam.

La facturación emitida, uno de los termómetros más relevantes del crecimiento real de un instituto de investigación, ha crecido un 58 %, mientras que el número de proyectos gestionados se ha incrementado un 43 % interanual.

"Estos datos reflejan la buena salud de la investigación biosanitaria en Castilla-La Mancha, la eficacia del modelo de gestión única y la capacidad creciente del sistema para atraer y gestionar actividad científica de calidad", ha subrayado el gerente del Sescam, quien ha considerado que este contexto representa una gran oportunidad para que nuevos investigadores y grupos vean en Idiscam "un entorno estimulante, profesional y capaz de acompañarles en el desarrollo de su trabajo".

Plan Estratégico 2026-2030

Otro de los grandes logros de este año es el inicio de la elaboración del nuevo Plan Estratégico 2026-2030, diseñado con el objetivo central de alcanzar la acreditación por parte del Instituto de Salud Carlos III.

Un plan "colaborativo" que cuenta con la participación de investigadores, coordinadores, comisiones, grupos de trabajo y los comités científicos interno y externo. Un programa, según Jara, "sólido" y alineado con la guía técnica de evaluación del Carlos III; y orientado a "reforzar nuestras capacidades para cumplir los requisitos pendientes".

Incluirá, además, un plan de investigación propio, que revisa "la adecuación de nuestras áreas científicas (los casi 100 grupos consolidados), las capacidades reales del territorio y nuestras prioridades estratégicas", entre las que se encuentran la medicina personalizada, la atención primaria, o asuntos como envejecimiento y fragilidad, equidad en el acceso y el uso eficiente de los recursos, ensayos clínicos, cáncer y neurociencias.

Programas propios

Este año ha sido especialmente relevante por el lanzamiento de dos programas propios que marcan un antes y un después. Por un lado, el programa de acompañamiento Idiscam Science College, una iniciativa pionera que apoya a los investigadores en la preparación y presentación de sus proyectos de investigación, que aumenta la calidad de las solicitudes y, con ello, su competitividad en convocatorias públicas.

Por primera vez también este año, Idiscam ha puesto en marcha un plan de financiación propio, con 224.000 euros destinados a cinco líneas de ayudas exclusivamente para los investigadores adscritos a este Instituto, un claro ejemplo, según Jara, de la apuesta firme por fomentar el desarrollo de actividad científica biosanitaria en nuestra región.

Reconocimiento de referentes

El responsable del Sescam ha destacado igualmente el respaldo recibido por Idiscam por parte de su comité científico externo, cuyos miembros son referentes en investigación a nivel nacional e internacional, y que han subrayado el crecimiento sólido y el buen ritmo del Instituto, una evolución que lo prepara para afrontar el proceso de acreditación.

"Idiscam está demostrando que Castilla-La Mancha tiene músculo investigador, visión estratégica y capacidad de crecimiento acelerado", ha asegurado Jara, quien ha señalado que los avances logrados este año no sólo hablan del trabajo bien hecho sino también del "compromiso de cientos de profesionales que creen en la investigación como motor de transformación del sistema sanitario".