CSIF Castilla-La Mancha elabora una guía de actuación ante las agresiones a profesionales del Sescam

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha elaborado una guía de actuación ante las agresiones a los profesionales del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), con recomendaciones específicas sobre cómo actuar en el momento del incidente violento y con las gestiones administrativas a realizar tras el suceso.

La presidenta de CSIF Sanidad Castilla-La Mancha, Ana Isabel Fernández, ha presentado la guía y ha señalado que es el Sescam quien "debe implantar un protocolo unificado de prevención y actuación ante agresiones, tanto en Atención Primaria como en hospitales".

Además, ha denunciado un aumento de las agresiones en los últimos años, con 696 en 2024 y 646 en 2023. "La guía trata de ayudar a los trabajadores, ya que no saben cómo actuar ante esta terrible lacra que no para de aumentar. No son solo agresiones, sino también insultos, menosprecios, amenazas o coacciones que "dejan una herida muy profunda en los profesionales".

"Hay que acabar con esta lacra. No podemos normalizar la violencia. Hay que prevenir, denunciar y proteger", ha indicado.

Recomendaciones

La guía recoge recomendaciones específicas sobre cómo actuar en el momento del incidente violento, priorizando siempre la seguridad personal y la de los pacientes.

CSIF aconseja buscar apoyo inmediato de otros compañeros o del personal de Seguridad. Y solicitar la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado si es necesario.

Tras el incidente, el profesional agredido tiene que hacer frente a un proceso administrativo que, en la mayoría de los casos, es desconocido. Va desde poner una denuncia y advertir de lo sucedido al coordinador hasta comunicar a la Gerencia y a los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales, acudir a Salud Laboral y avisar a los colegios oficiales.

El sindicato ha propuesto la creación de la figura del profesional designado para casos de violencia, con funciones de acompañamiento del trabajador agredido y que facilite la realización de trámites administrativos. Asimismo, ha celebrado la creación de un director de Seguridad y ha pedido que el puesto se cubra con personal cualificado del propio Sescam.

Por último, ha reclamado alarmas individuales, es decir, dispositivos de pequeño tamaño que emiten señales acústicas y luminosas de gran potencia que son disuasorias. Y también la adaptación del espacio de atención asistencial como recurso para prevenir agresiones, con múltiples puntos de acceso y salida; instalación y revisión del botón del pánico y cámaras de seguridad; sistemas informáticos de alerta; acompañamiento en visitas domiciliarias; coordinación con Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y desarrollo del régimen disciplinario respecto a aquellos pacientes que han realizado acciones de violencia y que reinciden.