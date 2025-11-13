Condenan al Sescam a pagar el tratamiento de la anorexia de una menor en la sanidad privada: más de 5.400 euros

El Juzgado de lo Social número 1 de Guadalajara ha condenado al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) a abonar 5.445 euros (más intereses) a unos padres por los gastos del tratamiento de anorexia de su hija. La joven tuvo que ser tratada en la sanidad privada porque no se le prestaron servicios en el Hospital Universitario de Guadalajara.

La sentencia ha sido publicada por el 'Defensor del Paciente' y ha indicado que "no cabe duda que se trata de una situación protegida, a la que concurren los requisitos de necesidad y urgencia vital para la atención a la menor".

Según la asociación, la menor fue diagnosticada de anorexia nerviosa y, debido al agravamiento del cuadro, el servicio de psicología del Hospital Universitario de Guadalajara indicó que necesitaba la atención específica de una unidad de trastorno de la conducta alimentaria.

Los padres solicitaron la derivación al Hospital Niño Jesús de Madrid o al de Ciudad Real, pero "la respuesta fue que no había convenio con Madrid y tampoco hospitalización de día en Ciudad Real".

La letrada de la asociación, Carmen Fernández-Bravo, ha expresado que la familia tuvo que recurrir a la sanidad privada ante la negativa del Sescam a la "urgencia vital". Y llevan abonados más de 50.000 euros de tratamiento.

"Falta de recursos e inversión"

Por su parte, la presidenta del 'Defensor del Paciente', Carmen Flores, ha destacado que estas sentencias "ponen de manifiesto la falta de recursos e inversión por parte de la sanidad pública ante la salud mental, sobre todo en los jóvenes cuya alarma por las afectaciones en salud se han disparado".

"Hay muchas familias que no pueden ofertar estas cantidades. Es necesaria una reflexión sobre estos datos y una crítica a los medios ofertados por parte de la sanidad pública", ha sentenciado.