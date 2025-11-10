CSIF apunta a una exposición radiológica como posible causa de las intoxicaciones en el laboratorio del Hospital de Toledo

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha apuntado a una posible "radiación o exposición electromagnética" como causa de las intoxicaciones que está sufriendo el personal de los laboratorios de Anatomía Patológica, Genética, Microbiología, Bioquímica y Hematología en el Hospital Universitario de Toledo (HUT). Por ello, han informado que han puesto el asunto en conocimiento del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), organismo competente en materia de protección radiológica, para que evalúe y estudie la situación.

La Central Sindical recuerda que estos trabajadores llevan varios meses sufriendo "intoxicaciones recurrentes" que les están causando mareos, cefaleas intensas, vómitos, irritaciones respiratorias y cutáneas, sangrados nasales, alteraciones tiroideas o ferropenia.

A raíz de los primeros casos de intoxicación, en 2025 se llevaron a cabo análisis que detectaron valores altos de formaldehído en el aire, lo que llevó al cierre temporal de la sala de tallado del laboratorio.

Sin embargo, lamentan que "la sintomatología ha persistido incluso tras eliminar el uso de este gas y aplicar medidas de ventilación y protección química".

A partir de ahí, CSIF señala que la sociedad concesionaria y la Gerencia del HUT están realizando mediciones puntuales de elementos químicos en el aire, estudios de la calidad del aire y estudios del funcionamiento de la instalación de climatización. De momento, afirman que "según consta en la documentación aportada por la concesionaria y la Gerencia", los valores de todas las mediciones se encuentran por debajo del límite de exposición ambiental.

Petición al CSN

De ahí, ante la sospecha de que el origen del problema no sea la exposición al formaldehído, CSIF ha requerido la intervención del Consejo de Seguridad Nuclear, entidad independiente que tiene como fin primordial velar por la seguridad nuclear y la protección radiológica de las personas y del medio ambiente, para descartar que no haya riesgo de estar sufriendo efectos de radiación o campos electromagnéticos, ya que encima de la zona de laboratorios (situados en la planta 0 del edificio E) se encuentra el Servicio de Radiodiagnóstico, donde se ubican las áreas de Hemodinámica, Radiología Intervencionista y Diagnóstico por Imagen.

Por ello, el sindicato solicita al CSN una evaluación integral de la zona (E00 y E01) para descartar cualquier riesgo de exposición radiológica o electromagnética, y garantizar que los materiales de separación entre plantas cumplen los requisitos de protección exigidos por la normativa.