Castilla-La Mancha apuesta por renovar equipos sanitarios de alta tecnología con una inversión de 22 millones

El Consejero de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado una inversión de 22 millones de euros para los próximos cuatro años destinada al mantenimiento integral y la renovación de equipos de alta tecnología sanitaria en los centros dependientes del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam).

La consejera portavoz, Esther Padilla, ha destacado en rueda de prensa que esta inversión permitirá garantizar el funcionamiento óptimo de los equipos médicos, fundamentales para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades, y mejorar sus capacidades técnicas.

Según ha detallado, la partida se destinará a equipos como angiógrafos, arcos quirúrgicos de radiología, mamógrafos y otros aparatos especializados en el diagnóstico y tratamiento del cáncer, entre otros. "Trabajamos para que la sanidad pública cuente con equipos de vanguardia, eficaces y eficientes", ha afirmado Padilla.

La consejera ha subrayado que Castilla-La Mancha se sitúa entre las tres primeras comunidades autónomas en renovación tecnológica sanitaria, con una inversión acumulada de 500 millones de euros en equipamientos durante la última década.

Como ejemplo de este compromiso, ha recordado la implantación de equipos PET para el diagnóstico temprano de tumores en el Hospital Universitario de Toledo, así como la futura ampliación del Hospital de Albacete, donde también se instalará esta tecnología, lo que convertirá a la región en una de las pocas comunidades con servicio de Medicina Nuclear en todas sus provincias.

Impulso al emprendimiento

Además, el Consejo de Gobierno ha dado luz verde a una subvención directa de 378.000 euros a la Escuela de Organización Industrial (EOI) para la creación de 18 espacios de trabajo compartido entre 2026 y 2027, en el marco de un convenio de colaboración.

Esta iniciativa forma parte de una inversión global de 2,5 millones de euros, cofinanciada con fondos europeos, cuyo objetivo es acompañar y formar a emprendedores en el desarrollo de sus proyectos.

"Queremos que quien tenga una idea o desee montar una empresa pueda hacerlo con apoyo y formación, impulsando proyectos que aporten valor añadido a la sociedad", ha explicado Padilla.

Nueve de estos espacios se abrirán en 2026 y los otros nueve en 2027, previéndose la selección de 20 proyectos por centro, que beneficiarán a unas 360 personas.

Cesión para el sector agrario

Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha aprobado la cesión gratuita de la antigua cámara agraria de Bonete (Albacete) al Ayuntamiento del municipio por un periodo de cinco años.

El Consistorio acometerá la rehabilitación del edificio, actualmente en desuso, para ponerlo al servicio de agricultores y ganaderos.

"Una vez rehabilitado, este espacio de 245 metros cuadrados permitirá celebrar reuniones informativas y formativas sobre normativa agraria, fiscalidad y fomentar el contacto entre los profesionales del campo", ha señalado la portavoz.