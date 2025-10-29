Sanidad prevé finalizar en noviembre las pruebas pendientes de cribado de cáncer de mama en Talavera de la Reina

El consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz, ha avanzado este miércoles que las pruebas pendientes del programa de cribado de cáncer de mama en Talavera de la Reina podrían quedar finalizadas a lo largo del mes de noviembre.

Fernández Sanz ha precisado que, hasta el momento, más de 4.000 mujeres de las 12.000 que conforman la población diana del programa en Talavera ya se han sometido a la mamografía preventiva, mientras que se calcula que unas 3.000 más lo harán en las próximas semanas. "Si se mantienen los datos actuales de asistencia, el cribado quedará completamente el mes que viene", ha señalado.

El consejero ha recordado que el proceso de cribado se vio afectado el pasado 31 de mayo, cuando finalizó el contrato con la empresa encargada de realizar las pruebas, pero ha asegurado que la Consejería ha seguido promoviendo la participación y reorganizando la actividad para que todas las mujeres invitadas puedan realizarse la prueba en los próximos meses.

"Si viniesen 8.000, 8.000 que haríamos”, ha subrayado Fernández Sanz, defendiendo que la Consejería dispone de medios suficientes para atender a todas las mujeres interesadas en participar en el programa.

Proceso voluntario

Asimismo, el titular de Sanidad ha explicado que el cribado de cáncer de mama es un proceso voluntario, al que se invita a participar a todas las mujeres incluidas en la población diana, pero cuya decisión final corresponde a cada persona.

"Nosotros invitamos, pero no obligamos. No dejamos de hacer ni de deshacer. Es una prueba voluntaria, y muchas veces hay mujeres que deciden no acudir por motivos personales o médicos", ha indicado.

Comparación

Fernández Sanz ha desmentido "rotundamente" las informaciones que apuntaban a que 8.000 mujeres talaveranas habían quedado sin hacerse la prueba, calificándolas como "un bulo de tal dimensión que me da vergüenza incluso contestar". En este sentido, ha lamentado que "se quiera mentir de esta manera y generar conflicto con algo que no lo tiene".

"Que dejen de compararnos con Andalucía, que se dejen de decir mentiras. Doce mil son las mujeres invitadas y ellas deciden venir o no", ha reiterado el consejero, recordando que el objetivo del programa es fomentar la prevención, la detección precoz y la tranquilidad de las mujeres de Castilla-La Mancha.

Mejoras

Por último, el responsable de Sanidad ha adelantado que el nuevo concurso para la prestación del servicio de cribado incluirá mejoras en la organización y accesibilidad, con el propósito de garantizar la continuidad y la calidad del programa en los próximos años.

"Seguiremos invitando a todas las mujeres de la población diana y poniendo todos los recursos necesarios para que nadie que quiera hacerse la prueba quede sin hacerlo", ha concluido Fernández Sanz.