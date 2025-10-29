Castilla-La Mancha destinará 12,3 millones de euros para adquirir 367.000 vacunas del calendario 2026

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado una partida de 12,3 millones de euros para el calendario de vacunas de 2026, una dotación que permitirá la aplicación de 367.000 dosis para prevenir 13 enfermedades como las hepatitis A y B, el sarampión o la varicela.

Así lo ha anunciado la consejera portavoz del Gobierno autonómico, Esther Padilla, que ha asegurado que la inversión refuerza "el compromiso con la prevención, con un 600 % de aumento del presupuesto para vacunación en la última década, al pasar de cinco millones en 2015 a 39 en 2025".

El mayor número de dosis serán para hacer frente al meningococo, con 55.000 para el serogrupo B y 53.000 para la vacuna conjugada. Además, 50.000 serán para la difteria y tétanos y 45.000 para la vacuna hexavalente.

Gripe, covid…

Además, Padilla ha destacado que en lo que va de campaña de la gripe se ha aumentado el porcentaje de vacunación en un 20 % en adultos y un 25 % en niños respecto al mismo período de 2024.

"El pasado año Castilla-La Mancha fue una de las primeras comunidades autónomas en porcentaje de vacunación contra la gripe, con un 68 %. El Gobierno de Castilla-La Mancha espera llegar este año al 70 % de la población diana", ha asegurado.

Por otro lado, Padilla ha afirmado que se han puesto esta campaña un total de 76.000 vacunas contra el covid-19 y ha destacado los buenos resultados de la vacuna del rotavirus, que en marzo se puso en marcha para niños nacidos a partir de enero de 2025 y que "supone un ahorro para las familias".