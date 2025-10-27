Núñez registra la petición de comparecencia a Page en las Cortes regionales por la crisis de cribados en Talavera

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha anunciado este lunes que su grupo parlamentario ha registrado la petición de comparecencia del presidente regional, Emiliano García-Page, en las Cortes autonómicas para dar explicaciones sobre la "crisis sanitaria" de los problemas en los cribados de cáncer de mama.

Durante una reunión en Talavera junto al alcalde José Julián Gregorio y los grupos parlamentario y municipal del PP, Núñez ha calificado la situación de "absolutamente escandalosa y gravísima", asegurando que "el Gobierno socialista de Page ha puesto en riesgo la vida de decenas de mujeres por su dejadez y su incapacidad de gestión".

El dirigente popular ha recordado que "han pasado casi cinco meses desde que se produjo el problema y el Gobierno de Page no ha movido un dedo hasta que los medios de comunicación lo destaparon".

Paco Núñez con el grupo parlamentario popular. PP CLM

En este sentido, ha cuestionado "que le preocupa más al presidente regional: el escándalo mediático o la salud de las mujeres de Talavera".

Dar explicaciones

Núñez ha exigido saber por qué se tardó tanto en actuar, por qué no se derivó a las mujeres afectadas a otros centros y por qué, en lugar de reforzar el personal sanitario, "se redujo la plantilla de radiólogos en el hospital talaverano". "Hoy se están detectando casos de cáncer que podrían haberse diagnosticado hace meses, antes del verano", ha advertido, subrayando que esa demora "puede tener consecuencias irreparables".

Por su parte, el alcalde de Talavera, José Julián Gregorio, ha agradecido el apoyo de Núñez y del Grupo Parlamentario Popular "en estos días tan complicados para los talaveranos". Gregorio ha afirmado que el problema de los cribados "es uno de los más graves que se ha dado en la región en los últimos años".

Además, ha lamentado haber sido "insultado tanto desde la Junta como por miembros del PSOE por pedir explicaciones y solicitar una reunión con el presidente regional". "Solo he pedido una explicación. Los talaveranos deben saber qué ha pasado y qué soluciones se han dado, pero se me ha puesto en el punto de mira", ha denunciado.

Sentirse solo

El alcalde ha reiterado que "nos hemos sentido muy solos y ha pedido que la Junta "dé la cara ante todas las mujeres de Talavera". Gregorio ha concluido destacando que la ciudad "sigue avanzando a pesar de las zancadillas", y ha mostrado su confianza en que "cuando Núñez sea presidente, Talavera por fin podrá respirar".