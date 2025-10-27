CESM se concentra frente al Hospital de Manzanares para condenar las agresiones al personal sanitario

El Sindicato Médico de Castilla-La Mancha (CESM-CLM) ha convocado una concentración simbólica el próximo miércoles, 29 de octubre, a las 11:00 horas, frente a la puerta principal del Hospital Virgen de Altagracia de Manzanares.

Esta acción es una muestra de rechazo a las agresiones sufridas por personal Facultativo y Sanitario durante el desempeño de su labor asistencial. La concentración durará 10 minutos y busca concienciar sobre la necesidad de garantizar la seguridad de quienes cuidan de la salud de todos.

La protesta se produce tras los graves incidentes ocurridos el domingo 21 de septiembre en este hospital, cuando una paciente ingresada en la planta de Medicina Interna desencadenó un conflicto con el personal sanitario.

Durante la atención y la derivación de la paciente, los profesionales de Enfermería y Facultativos sufrieron insultos, amenazas de muerte, agresiones verbales y contacto físico intimidante, según ha denunciado CESM-CLM.

Correcta atención

"La intervención del personal de seguridad y de las fuerzas de orden público fue imprescindible para garantizar la integridad de los trabajadores y permitir la correcta atención de la paciente, que finalmente fue derivada al Hospital General de Ciudad Real", han explicado desde el sindicato.

CESM-CLM ha aprovechado la convocatoria para exigir medidas urgentes al SESCAM destinadas a proteger al personal sanitario: mayor presencia de personal de seguridad en todos los centros, apoyo institucional y psicológico a los profesionales que sufran agresiones, aplicación de tolerancia cero y sanciones ejemplares contra los agresores, un estudio de las causas de cada episodio por parte del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y adopción de medidas preventivas y, por último, que el SESCAM se persone como acusación particular.

Según el sindicato, los datos recientes muestran que más de la mitad de las agresiones registradas en Castilla-La Mancha afectan a Médicos y Facultativos, un porcentaje superior al de otras categorías profesionales, lo que evidencia una tendencia preocupante que requiere atención inmediata.