El PSOE critica de "vergüenza ajena" el "modos operando" de PP y Vox sobre los cribados de cáncer de mama

El PSOE de Castilla-La Mancha ha pedido al PP y a Vox que dejen de comparar el caso de los cribados de cáncer de mama en Andalucía con la situación en Castilla-La Mancha, calificando dichas comparaciones de "vergüenza ajena" y asegurando que la realidad en la región es completamente distinta.

El secretario de Organización del PSOE regional, Sergio Gutiérrez, ha denunciado en rueda de prensa que tanto PP como Vox están inmersos en "una operación desesperada para salvar al soldado Moreno Bonilla de la crisis" en Andalucía.

Según Gutiérrez, "es de sinvergüenzas políticos" querer equiparar la gestión de la Junta andaluza —donde, según ha recordado, han perdido expedientes y manipulado pruebas, dejando a 2.000 mujeres con probabilidad de cáncer de mama sin ser informadas— con un problema administrativo en Talavera que se ha resuelto "en los tiempos mínimos que marca la ley administrativa".

Gutiérrez ha señalado que la oposición debería, si tuviera "un mínimo de dignidad", estar pidiendo la dimisión de Juanma Moreno, como deberían haberlo hecho con Carlos Mazón tras la DANA o con Alfonso Mañueco por los incendios, en lugar de comparar al presidente castellanomanchego Emiliano García-Page, con "la mala gestión que hacen sus presidentes autonómicos".

Manipulación

El dirigente socialista ha calificado el comportamiento del PP como "un modos operando tan burdo y tan falso que da vergüenza ajena" y ha lamentado que intenten manipular la realidad de Castilla-La Mancha.

Por su parte, la Junta de Castilla-La Mancha ha insistido en que todos los informes de las mujeres que se realizaron mamografías en el centro privado adjudicatario del cribado de cáncer de mama en Talavera de la Reina —cerrado el pasado 31 de mayo— han sido notificados correctamente.

Según un comunicado del Gobierno regional, el propio centro confirmó por escrito a la Dirección General de Salud Pública que todos los informes generados hasta la fecha de cierre habían sido entregados.

Empresa adjudicataria

El contrato con la empresa adjudicataria, vigente desde 2013, se extendía hasta 2028, aunque la compañía cerró de manera sorpresiva sus instalaciones sin previo aviso.

Tras el cierre, la Consejería de Sanidad inició negociaciones con otras empresas para asegurar que las mujeres de Talavera que debían realizarse el cribado en 2025 pudieran completar su estudio a tiempo.

Licitación

Ya se ha procedido a realizar las mamografías de las primeras 500 mujeres, y en las próximas semanas se completará la cobertura del resto de usuarias del Área de Talavera antes de fin de año.

Además, la Junta ha iniciado el proceso de licitación del nuevo concurso del cribado de cáncer de mama para los próximos dos años, garantizando la continuidad del programa.

Llamamiento a la calma

Desde la Consejería de Sanidad se hace un llamamiento a la calma y se recuerda que los programas de detección precoz se realizan a mujeres sanas, invitándolas a participar para diagnosticar cualquier alteración de manera temprana.

Con estas medidas, el Gobierno regional ha asegurado que el programa de cribado de cáncer de mama en Castilla-La Mancha mantiene su normalidad y fiabilidad, diferenciándose claramente de la situación registrada en Andalucía.