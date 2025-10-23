El PP exige a Page explicaciones "claras y completas" en las Cortes de los cribados de cáncer de mama

El Partido Popular de Castilla-La Mancha ha exigido al presidente regional, Emiliano García-Page, explicaciones "claras, completas y urgentes" en las Cortes de Castilla-La Mancha sobre la situación de los cribados del cáncer de mama en la gerencia de atención integrada de Talavera de la Reina.

Después de que esta semana el PP denunciara que alrededor de 2.500 no han podido someterse a esta prueba diagnóstica por el cierre repentino de la clínica concesionaria del servicio en mayo, los diputados Santiago Serrano y Juan Antonio Moreno Moya han pedido al regidor autonómico que "asuma responsabilidades" ante un hecho que tildan de “inadmisible en una gestión sanitaria seria”.

Serrano ha anunciado el registro de una batería de iniciativas parlamentarias para que el Gobierno autonómico y el Sescam expliquen con detalle las causas, plazos y consecuencias de la interrupción del servicio.

“Estamos hablando de un hecho extremadamente grave que afecta a más de 3.000 mujeres de Talavera y su comarca. Frente al oscurantismo del Gobierno de Emiliano García-Page, el PP exige transparencia y respuestas, ya que no se puede seguir ocultando información ni negar la evidencia”, ha incidido.

El portavoz adjunto en el grupo popular ha detallado algunas de las peticiones registradas, como el informe completo del expediente de contratación con la empresa adjudicataria y las causas exactas del cese del servicio; un cronograma oficial de las citaciones del programa de cribado de 2024 y 2025, con fechas previstas y ejecutadas; los informes de seguimiento mensual del servicio, con número de pruebas realizadas y meses sin actividad; la evaluación del impacto sanitario o epidemiológico derivado del retraso en los diagnósticos; información sobre los recursos humanos y técnicos destinados antes y después de la interrupción y copias de las comunicaciones remitidas a las mujeres afectadas, así como un registro de quejas o reclamaciones presentadas.

Serrano ha lamentado que “el Gobierno de Page haya estado cinco meses sin hacer absolutamente nada” y haya optado por “la opacidad y la falta de transparencia” mientras las citaciones no se producían.

“El Partido Popular va a exigir explicaciones hasta el final porque no podemos tolerar que, una vez más, Castilla-La Mancha sea protagonista de un nuevo escándalo sanitario por la nefasta gestión de Emiliano García-Page”, ha afirmado Serrano.

"Oferta temeraria"

Asimismo, el portavoz adjunto del GPP ha recordado que un medio nacional ha publicado que la Junta adjudicó este servicio “a una empresa con una oferta temeraria, advertida por la propia mesa de contratación”, y que la Administración “ni siquiera sabe si notificó los resultados a las más de 4.000 mujeres que sí fueron atendidas antes de la suspensión”.

Por su parte, el diputado regional Juan Antonio Moreno ha rechazado las declaraciones del Gobierno regional, que calificó esta situación de “bulo” o “noticia falsa”.

“Ni falacia, ni bulo, ni fake news, esto es una incompetencia de Emiliano García-Page que puede resultar letal para la vida de las afectadas”, ha afirmado.

Moreno ha advertido que miles de mujeres llevan desde mayo sin ser citadas para una mamografía, lo que “supone un riesgo real y vital” porque “la detección precoz del cáncer de mama es una carrera de vida, ya que no es lo mismo un diagnóstico en mayo que en octubre”.

Versión del Gobierno

Desde el Gobierno regional, ha insistido durante toda la semana en que este asunto no soporta comparación con la crisis de los cribados de cáncer de mama de Andalucía tanto en cuanto todos los informes de las pruebas que se han llevado a cabo han sido notificados.

Tanto el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, como la portavoz, Esther Padilla, han subrayado esta semana que el origen del problema fue el cierre "de un día para otro" de la clínica que tenía la concesión de este servicio en Talavera de la Reina sin que recibieran ningún aviso.

De hecho, la aprobación por trámite de urgencia de la realización de estas pruebas a la empresa Quirón mientras se resuelve la nueva licitación ha desembocado en la citación de 500 pacientes pendientes esta misma semana.

Este mismo miércoles, durante la rueda de prensa del Consejo de Gobierno, Padilla aseguraba que "todas las mujeres que estaba previsto que se sometieran a la prueba de detección precoz del cáncer de mama en 2025 se harán la prueba en 2025", más allá de que "tenga que ser en febrero o en diciembre".