Los exámenes de la mayor Oferta de Empleo del Sescam de la historia serán en febrero de 2026: 5.400 plazas

Los exámenes de la mayor Oferta Pública de Empleo en sanidad de la historia de Castilla-La Mancha, con 5.400 plazas, serán en febrero de 2026. Así lo ha detallado el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, durante la inauguración del IV Congreso Nacional de Igualdad y Recursos Humanos de los Servicios Públicos de Salud en Toledo.

El consejero ha detallado que estas ofertas de empleo van a permitir situar la temporalidad del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) en torno al 7 %, "por debajo incluso de las directrices del Ministerio de Sanidad".

En cuanto a las políticas de Recursos Humanos, Fernández Sanz ha detallado que la comunidad está por encima de la media nacional en el porcentaje de presupuesto que destina al capítulo 1, el de gastos de personal, con un 52,7 %. Un hecho que ha probado, asegurando que la media nacional se sitúa actualmente en el 45,9 %.

Asimismo, ha apuntado al Plan de Perspectiva Contractual que se puso en marcha en 2020, que ofrece tres años de contrato estable a todos los residentes que finalicen su formación tanto en el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) como en cualquier otro servicio de salud del país.

Especialización

"Castilla-La Mancha ha crecido más de un 145 % en las plazas de formación de especialidad sanitaria y en la actualidad son más de 1.500 personas las que se forman en el sistema sanitario para ser especialistas", ha afirmado.

De hecho, ha asegurado que se forman tantos médicos de Familia como los que se van a jubilar. "Esto era un reto para que no sea un problema la sustitución y la rotación de las personas que se forman para poder cubrir las plazas", ha sentenciado.