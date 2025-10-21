El PP denuncia que 2.500 mujeres de Talavera de la Reina no han sido citadas para el cribado de cáncer de mama

El Partido Popular de Castilla-La Mancha ha reclamado este martes al Gobierno regional que aclare los motivos por los que no se han realizado pruebas de cribado de cáncer de mama en la zona de Talavera de la Reina desde finales de mayo hasta finales de octubre. Además, se ha solicitado información sobre cuántas mujeres se han visto afectadas por esta situación.

En declaraciones a los medios, la secretaria general del PP en la comunidad autónoma, Carolina Agudo, se ha referido a una información publicada recientemente que indica que aproximadamente 2.500 mujeres no fueron llamadas para someterse a esta prueba preventiva, debido al cierre del centro médico de diagnósticos de Talavera de la Reina.

Agudo ha criticado que, aunque la Junta anunció el 15 de octubre la licitación del servicio y que este martes comenzaron a llamarse a mujeres para realizarse la prueba en el Hospital de Talavera y en un centro sanitario privado, "no se ha citado a todas las mujeres que tenían que pasar por este programa ni se ha proporcionado diagnóstico de la empresa que cerró".

"Todo eso lo tiene que explicar la Junta. Hay mucha incertidumbre entre las mujeres que están dentro de la franja de edad a las que se las tenía que haber llamado. Necesitan saber por qué y cuáles son las consecuencias", ha indicado Agudo.

Explicaciones

La dirigente popular ha considerado que el presidente de la Junta, Emiliano García-Page, debe dar explicaciones sobre cuántas mujeres se han visto afectadas y los riesgos de la inacción durante cinco meses.

Asimismo, ha exigido que se depuren responsabilidades, calificando la situación de "vergonzosa inacción" que ha puesto en riesgo a muchas mujeres. "Los diagnósticos salvan vidas, los retrasos no", ha sentenciado Agudo.

Realidad dispersa

Por su parte, el alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, también ha pedido explicaciones al Gobierno regional ante este "problema bastante grave". Además, a través de sus redes sociales ha mostrado preocupación sobre una información publicada por el medio de comunicación Okdiario donde se señalan 2.500 mujeres que han dejado de recibir esta prueba preventiva.

https://t.co/E3kjUf9eIM



Me preocupa la información que publica @okdiario sobre las pruebas diagnósticas que han dejado de hacerse en mi ciudad.



Espero que @garciapage lo explique urgentemente, debe arrojar luz a este asunto y contar a los talaveranos qué ha ocurrido. — José Julián Gregorio (@JJulianjotable) October 21, 2025

Gregorio ha señalado que, aunque el Ayuntamiento sabía que la empresa encargada del cribado había quebrado, creían que la Junta había gestionado la situación correctamente, pero la realidad ha demostrado lo contrario.

Preguntas

Por su parte, el grupo parlamentario Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha ha anunciado que registrará una batería de preguntas para conocer el número de pacientes afectadas y la cuantía que la Consejería de Sanidad destina a externalizar el servicio.

El presidente del grupo, David Moreno, ha calificado la situación de "un hecho de extrema gravedad", alertando que cinco meses después del cierre del centro, "estas pacientes pueden tener cáncer sin saberlo y sin recibir tratamiento".

Vox ha acusado al Gobierno regional de abandonar a las mujeres talaveranas y poner en riesgo la detección temprana del cáncer, denunciando que "un número indeterminado de pruebas realizadas no han sido informadas" y que "estas mujeres llevan meses esperando una respuesta sin saber cuándo ni dónde se les atenderá".