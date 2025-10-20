Cuelgan una pancarta contra Page en el hospital de Toledo denunciando su "traición" con la Carrera Profesional

La polémica por la recuperación de la Carrera Profesional Sanitaria en Castilla-La Mancha sigue creciendo. La unión de sindicatos independientes USICAM ha difundido un vídeo grabado el pasado viernes en el hall del Hospital Universitario de Toledo en el que se muestra una pancarta improvisada, elaborada con folios, en la que puede leerse el mensaje "Page traidor. Carrera Profesional".

La protesta se produjo tras las palabras del presidente Emiliano García-Page durante el Debate sobre el Estado de la Región, en el que vinculó la reactivación de la Carrera Profesional Sanitaria al hecho de que se apruebe en España un nuevo modelo de financiación autonómica. "Al que quiera le echamos las cuentas", afirmó, advirtiendo de que recuperarla de inmediato "significaría el despido de miles de profesionales, la paralización de la compra de tecnología y la ralentización del servicio".

Desde USICAM, sin embargo, han calificado la intervención del presidente como "una bofetada a la dignidad de todos y todas las profesionales de la sanidad pública". En un comunicado, la organización sindical ha denunciado que "es absolutamente mentira que se esté negociando la recuperación de la Carrera Profesional" y ha acusado a Page de "seguir robando cada mes ese derecho suspendido desde 2012".

📢 *USICAM CARRERA PROFESIONAL* 📢



*USICAM* está exigiendo a García-Page que cumpla con sus promesas de devolvernos nuestra *CARRERA PROFESIONAL*.



💥 *USICAM* seguirá luchando por nuestros derechos.#DebateCLM2025 pic.twitter.com/vYfBahg8Si — Usicam (@Usicam4) October 16, 2025

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, también ha criticado la postura del Gobierno regional en una entrevista publicada por EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, señalando que Page tiene el dinero suficiente pero no la "voluntad política para ponerla en marcha".

Núñez ha recordado que "todas las comunidades autónomas la han recuperado con el actual modelo de financiación" y que Castilla-La Mancha "va a disponer de 686 millones más en 2026", por lo que "no vale la excusa del dinero".

En su programa electoral de 2023, el PSOE castellanomanchego se comprometía a "seguir trabajando por regular adecuadamente y acordar la recuperación de la Carrera Profesional Sanitaria", un compromiso que, 12 años después de su suspensión, continúa siendo motivo de tensión entre el Gobierno regional y los profesionales del SESCAM.