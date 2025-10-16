UGT cree que es "inadmisible" que Page "amenace con despidos" si se pone en marcha la Carrera Profesional

UGT Servicios Públicos ha considerado como "inadmisibles" las declaraciones realizadas por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, "amenazando" con las consecuencias que tendría la implantación inmediata de la Carrera Profesional en el Sescam.

Como ha informado EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, Page ha expresado que la reactivación es "uno de los compromisos" de su Gobierno, pero no ha indicado una fecha concreta para llevarla a cabo. Sin embargo, ha explicado que debe ponerse en marcha "con la financiación correcta, ya que la recuperación inmediata supondría el despido de miles de profesionales, la paralización de la compra de tecnología y la ralentización del servicio".

El sindicato ha lamentado que el presidente haya condicionado la puesta en marcha de la Carrera Profesional al cambio de modelo de financiación autonómica, convirtiendo a los profesionales en "rehenes de sus diferencias con el Gobierno de España".

"Es inaudito que desde 2012 estos profesionales no tengan derecho a nuevos grados de Carrera Profesional. El PP de María Dolores de Cospedal lo paralizó por ley y su suspensión la mantiene al PSOE desde 2015", ha expresado Fernando Peiró, responsable de Sanidad de UGT Servicios Públicos en la región.

Asimismo, ha lamentado que el PSOE ha incluido el compromiso en los tres últimos programas electorales, por lo que se han preguntado "cuánto vale la palabra del presidente".

Única región sin Carrera Profesional

Peiró ha destacado que Castilla-La Mancha continúa siendo la única comunidad autónoma de España sin Carrera Profesional, haciendo imposible "el derecho al progreso y reconocimiento en forma de nuevos grados y contribuyendo a la fuga de profesionales hacia otras regiones".

"Los profesionales del Servicio de Salud están ya muy hartos. Cumplen todos los días con su trabajo de manera excelente. Son los políticos los que no están cumpliendo con sus compromisos, con los trabajadores y trabajadoras", ha sentenciado.