El PSOE acusa al PP de "dar lecciones" de sanidad en la región tras haber "dejado el sistema en los huesos"

El secretario de Organización del PSOE de Ciudad Real y portavoz socialista en la Diputación, José Manuel Bolaños, ha cargado este sábado contra el Partido Popular por "pretender dar lecciones" en materia sanitaria.

Durante su intervención, ha recordado a los populares que durante su etapa de gobierno "fue quien recortó, paralizó y despidió a miles de profesionales".

Antes de participar en la Ruta de los Patios en Villanueva de los Infantes, Bolaños ha insistido en que el PP "dejó la sanidad en los huesos" y ha calificado de "vergonzoso" que quienes aplicaron aquellos recortes se presenten ahora como defensores de la sanidad pública.

Según ha explicado, "quien en su día despidió a profesionales y paralizó servicios no puede venir hoy a dar lecciones".

Sin pensar

El dirigente socialista ha acusado, además, al PP de actuar siguiendo las directrices de Génova "sin pensar en los intereses de los castellanomanchegos", y ha puesto como ejemplo los recortes aplicados por gobiernos autonómicos del PP en otras regiones.

"En Andalucía se han reducido programas de prevención de cáncer de mama, y en Madrid se están desmantelando servicios de Atención Primaria".

Sanidad pública

En contraste con esta situación, Bolaños ha defendido el modelo de sanidad de Castilla-La Mancha, liderado por el presidente Emiliano García-Page, afirmando que su gobierno "apuesta por reforzar la sanidad pública, modernizar hospitales y salvar vidas".

Frente a los despidos de más de 6.000 profesionales durante los gobiernos del PP, Bolaños ha destacado que "hemos contratado a más de 12.000 sanitarios durante esta legislatura", así como la modernización de hospitales y centros de salud y la incorporación de nueva tecnología en la red sanitaria pública.

Programas sanitarios

El dirigente socialista ha puesto también en valor los programas de detección precoz impulsados por la Junta de Comunidades, mencionando que "en el programa de cáncer de mama se invertirán más de 23 millones de euros entre 2023 y 2028, beneficiando a más de 600.000 mujeres".

Con estas declaraciones, Bolaños ha querido subrayar que "no se puede predicar sobre sanidad pública cuando en el pasado se han reducido recursos, despedido profesionales y paralizado servicios esenciales", reforzando así la idea de que Castilla-La Mancha ha mejorado y profesionalizado su sistema sanitario frente a las críticas del PP.