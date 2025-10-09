Castilla-La Mancha se sitúa entre las comunidades con menos privatización sanitaria de todo el país

Castilla-La Mancha se sitúa entre las comunidades autónomas con menos privatización sanitaria de todo el país con grado de privatización general de 18 puntos sobre un máximo de 34.

Así se extrae del undécimo informe de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) sobre la privatización sanitaria, en el que se analizan datos del año 2024 en su mayoría. El informe estudia variables como los porcentajes de población total que estando cubierta por las mutualidades elige la atención sanitaria por seguros privados, el de camas hospitalarias privadas o de consultas con profesionales privados.

Un estudio que determina que el grado de privatización media de España es de 21,3 puntos de los 34 posibles y que sitúa a Castilla-La Mancha (18) solo por detrás de Asturias (14) y empatada con otras como Navarra, Castilla y León, Murcia y País Vasco. Lideran la clasificación Canarias (28), Madrid (28), Baleares (27) y Cataluña (26).

De esta forma, Castilla-La Mancha es la penúltima de la lista de porcentaje de población que estando cubierta por mutuas elige la atención sanitaria por seguros privados, con un 2,1 %; solo por detrás de País Vasco (1,5 %).

No obstante, la FADSP ha insistido en que por parte de las comunidades autónomas hay una "falta de transparencia" para facilitar datos que analicen la situación a nivel nacional de la privatización en la Sanidad.

Gasto en concertación de centros privados

Castilla-La Mancha se sitúa como la antepenúltima con menor porcentaje del gasto sanitario dedicado a concertación con centros privados, con un 6,04 %; solo por detrás de Extremadura y (4,82 %), Cantabria (5,3 %). Este ranking lo lidera Cataluña, con un 21,7 %, seguida de Madrid con un 11,8 %.

Por su parte, el secretario de organización de la FADSP, Sergio Fernández, ha expresado que "en 11 años hemos podido constatar una realidad que es bastante preocupante: la privatización no ha dejado de crecer".

"Esto afecta de manera directa a la equidad y a la calidad y la cohesión del Sistema Nacional de Salud", ha lamentado.