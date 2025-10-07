Toledo acogerá un congreso internacional en el que se tratará el papel estratégico de la enfermería

Toledo acoge los días 9 y 10 de octubre el primer Congreso Internacional Filen (Fundación Innovación y Liderazgo en Enfermería), que prevé reunir a medio millar de enfermeras de toda España para debatir sobre su papel estratégico en el siglo XXI en un espacio de inspiración, aprendizaje y transformación profesional.

Según ha informado la organización del congreso este martes en una nota de prensa, la iniciativa pretende impulsar un nuevo modelo de liderazgo enfermero basado en la innovación, el pensamiento crítico y la comunicación efectiva, bajo el lema 'Forjando el futuro de la Enfermería'.

Asimismo, ha indicado que el objetivo es también ofrecer una actualización científica de calidad, así como generar una comunidad profesional comprometida con el cambio y con la mejora continua de los cuidados.

En este sentido, el presidente de Filen, Carlos Valdespina, ha indicado que será "un espacio único" donde explorar temas como la inteligencia artificial, la robótica, la realidad virtual y la comunicación con impacto, y en el que se destacará el papel de las enfermeras en puestos de máximo liderazgo.

De esta manera, el programa incluye conferencias, mesas redondas, talleres prácticos y espacios de participación, además del Premio Enfermería Emprende, para dar visibilidad a proyectos innovadores en fase inicial liderados por enfermeras.