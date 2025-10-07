Denuncian la saturación de las Urgencias del Hospital de Toledo con 77 pacientes esperando ingreso

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado un nuevo episodio de saturación en el Servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Toledo, con 77 pacientes a la espera de ingreso durante la mañana de este martes.

El sindicato indica que la saturación no se debe a ningún pico epidemiológico ni a motivos estacionales, sino a "la falta de trabajadores, la merma de recursos hospitalarios y a una Atención Primaria con dilación en las citaciones que no puede hacer frente a las necesidades asistenciales".

A la elevada cifra se suma el hecho de que algunos de ellos "llevan más de 24 horas esperando una cama hospitalaria". "Quienes más sufren esta situación son los pacientes con patologías graves que requieren de necesidades especiales, como los oncológicos, además de aquellos que precisan de aislamiento y que no pueden acceder a camas en habitaciones individuales", ha lamentado.

Situación "insostenible"

El médico de Urgencias y delegado de CSIF Sanidad Toledo, Miguel Ángel González, ha asegurado que "la situación es insostenible".

"Tener 77 pacientes esperando ingreso no puede considerarse un hecho puntual, sino el reflejo de un problema estructural que se repite una y otra vez. Llevamos tiempo denunciando la falta de personal, espacios, camas y recursos", ha expresado.

Por último, ha alertado de que la integración en el nuevo hospital del Hospital Virgen del Valle, el Hospital Provincial de Toledo y la Unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria del Hospital Nacional de Parapléjicos "supondrá saturar más el centro hospitalario, además de que irá en detrimento de los pacientes que son actualmente atendidos en estos centros".