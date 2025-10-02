Piden el cierre del laboratorio del Hospital de Toledo en el que los trabajadores llevan un año enfermando

Imagen de la manifestación que se celebró el pasado 21 de febrero en el Hospital Universitario de Toledo (HUT). Javier Longobardo

Los delegados de Prevención del Área Sanitaria de Toledo han reclamado el cierre de los laboratorios del Hospital Universitario donde un año después se siguen registrando "constantes partes de incidencia" por intoxicación entre sus profesionales.

En un comunicado de prensa, lamentan "la falta de soluciones satisfactorias" para eliminar los riesgos para la salud para estos trabajadores, como "el cierre de las instalaciones para su revisión completa y reparación de las deficiencias que pudieran encontrarse" y han avanzado que volverán a convocar las movilizaciones que consideren necesarias para resolver "este grave problema".

Los delegados de prevención han recordado que esta situación lleva coleando desde hace un año, cuando alertaron de que los trabajadores padecían molestias de salud tras permanecer en estas dependencias.

Una tesitura que consideran "se está alargando en exceso dada la gravedad del caso" y sobre la que han augurado efectos futuros "difíciles de predecir". Eso sí, han lamentado que ya se están registrando "consecuencias inmediatas en la salud emocional", ya que "al personal no se le está dando una solución convincente, satisfactoria y definitiva por parte de la Gerencia del Complejo Hospitalario de Toledo, ni por parte del SESCAM".

Del mismo modo, han explicado que la Inspección de Trabajo ordenó a la Gerencia el pasado 1 de agosto la realización inmediata de mediciones en el laboratorio en el momento en el que los trabajadores comunicaran síntomas, pero han denunciado que "estos han sido comunicados en múltiples ocasiones desde entonces, pero a día de hoy, 2 de octubre, aún no se han realizado las mediciones ordenadas".

Por último, han señalado que la Inspección de Trabajo ha obligado a la Gerencia a la realización de Informes de investigación de daños producidos para la salud de los trabajadores con motivo del desarrollo de su trabajo, pero han denunciado que, estos documentos, de existir, no han sido comunicados a los delegados de prevención.

Clausura del laboratorio

Como les viene informando EL ESPAÑOL de CLM, el pasado mes de febrero era clausurado el Laboratorio de Anatomía Patológica por las intoxicaciones.

Esta orden recogía la paralización "inmediata" de los trabajos o tareas que implicaran la manipulación, contacto y exposición al formaldehído en la sala de tallado del laboratorio, exceptuando el procesado y análisis de muestras intraoperatorias.

El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales informaba pocas semanas después que las mediciones arrojaban "valores normales", por debajo de los límites de referencia.