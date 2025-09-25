Los farmacéuticos de Castilla-La Mancha reivindican más protagonismo en prevención y Atención Primaria

La capital de Castilla-La Mancha ha acogido hoy los actos regionales del Día Mundial del Farmacéutico, un encuentro en el que los profesionales del sector reivindicaron su papel esencial en la prevención sanitaria, la atención primaria y la fijación de población en zonas rurales, cada vez más envejecidas y con mayores casos de cronicidad.

El evento se ha celebrado en el Palacio de Benacazón y ha reunido a cerca de 150 participantes, entre autoridades y representantes del sector farmacéutico.

El concejal y diputado nacional José Manuel Velasco ha dado la bienvenida a los asistentes y ha resaltado el papel "fundamental, necesario y cercano" de los farmacéuticos, destacando su labor a través de las oficinas de farmacia como puerta de entrada a la sanidad, así como su contribución en la farmacia hospitalaria, con ejemplos como el Hospital Universitario de Toledo.

Durante su intervención, Javier Jimeno ha agradecido la participación de las autoridades y ha detallado las actividades previstas para los actos regionales, además de anunciar próximas campañas provinciales y regionales, como las de Riesgo Cardiovascular y Salud Mental, así como la apertura de 56 nuevas farmacias en la región.

Papel imprescindible

Por su parte, Concepción Sánchez ha destacado que el farmacéutico es un profesional imprescindible en las zonas rurales, donde mantiene una relación cercana y de confianza con los pacientes. "Es el único profesional sanitario que permanece en el pueblo, al que se accede sin cita, que da apoyo sanitario y social, que acompaña, ofrece seguridad y confianza", ha señalado.

Jesús Aguilar ha resaltado la cohesión y diversidad de la profesión y ha recordado que la farmacia comunitaria garantiza atención accesible y profesional, con más de 55.000 profesionales en España y 1.242 farmacias en Castilla-La Mancha, de las cuales el 82 % están fuera de las capitales.

Aguilar ha destacado además la reciente implantación de la receta electrónica concertada de MUFACE y la reforma de la Ley de Ordenación del Servicio Farmacéutico Autonómico como oportunidades para fortalecer la labor del sector.

Cobertura sanitaria

La directora general de Farmacia, Carmen Encinas, ha reafirmado el apoyo del Gobierno regional a la profesión y su papel en la prevención, el autocuidado y los hábitos saludables, destacando la apertura de 50 nuevas oficinas de farmacia y botiquines para asegurar cobertura sanitaria en todos los rincones de la región, especialmente en el medio rural, así como la atención hospitalaria y sociosanitaria.

El acto ha incluido dos mesas redondas: la primera, sobre "Una única profesión y distintas modalidades al servicio de los pacientes", ha abordado la coordinación entre profesionales y la eficiencia del sistema de receta electrónica; la segunda, sobre "Integración de recursos de salud en la Comunidad", ha analizado la colaboración entre farmacia, asociaciones, enfermería y Cruz Roja.

La celebración ha concluido con el espectáculo de humor interactivo "Impro Show", de la compañía Planeta Impro, y con la iluminación de edificios emblemáticos en color verde en Toledo y otras provincias, como el Puente y la Puerta de Alcántara, el Baño de la Cava, museos, ayuntamientos y sedes de COF.