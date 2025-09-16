Protestas frente a los hospitales de Castilla-La Mancha por el "bloqueo del Ministerio en la negociación del Estatuto Marco"

Los trabajadores del Sistema Nacional de Salud (SNS) han llevado a cabo movilizaciones en todo el país para reclamar al Ministerio de Sanidad que no cierre la negociación de la ley que establece sus condiciones laborales y acuerde un 'Estatuto para avanzar' que beneficie a todo el personal de la sanidad pública y a sus pacientes.

En Castilla-La Mancha se han producido protestas frente a los principales hospitales de las cinco capitales de provincia, donde han clamado por el "bloqueo de la negociación del Estatuto Marco".

Desde la región, las organizaciones sindicales han pedido que se recoja la obligatoriedad del pago de la carrera profesional, "que en la comunidad no se está cobrando y hay que recuperar".

Convocados por las organizaciones sindicales con representación en el Ámbito de Negociación -Satse-FSES, FSS-CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde-, han alzado la voz en defensa de sus derechos y han demandado que la nueva Ley del Estatuto Marco "contemple todos los cambios necesarios para acabar con años de recortes, precariedad y discriminación".

Ley "incompleta, parcial e interesada"

Según los sindicatos convocantes, el Ministerio de Sanidad ha elaborado una ley "incompleta, parcial e interesada, que no da respuesta a todas las necesidades" del conjunto del personal de la sanidad pública.

"El departamento de Mónica García ha roto, de manera unilateral, el calendario pactado de reuniones para seguir avanzando en la mejora de esta norma. Ahora quiere, deprisa y corriendo y por la puerta de atrás, llevar al Congreso de los Diputados por interés de oportunidad política una ley insuficiente", han lamentado.

Además, piden que la ley contemple el reconocimiento retributivo que corresponde al nuevo modelo de clasificación profesional. Y que reconozca la responsabilidad y el nivel formativo que se exige a cada categoría del personal de la Sanidad, además de la posibilidad de acceder a la jubilación voluntaria.

Por todo ello, se ha reiterado la necesidad y plena disposición de los sindicatos a seguir negociando para lograr "la mejor ley posible". "La norma es clave para garantizar una asistencia sanitaria de calidad que satisfaga las necesidades presentes y futuras de las personas que acuden al sistema público", ha indicado.

El próximo 1 de octubre, volverán a producirse protestas frente a la sede del Ministerio de Sanidad en Madrid.