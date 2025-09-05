El nuevo edificio polivalente del Hospital de Albacete recibirá a sus primeros pacientes en octubre

Los Hospitales de Día que acoge el nuevo edificio polivalente del Hospital General Universitario de Albacete comenzarán a funcionar el 1 octubre dando servicio a pacientes que siguen tratamientos ambulatorios como oncología.

Así lo ha avanzado el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, durante una visita en la que ha podido comprobar cómo ha quedado la primera de las tres fases de las que se compone el Plan Director de Mejora de este centro hospitalario.

Durante el acto, en el que también han participado el consejero de Sanidad del Gobierno regional, Jesús Fernández Sanz; el presidente de la Diputación de Albacete, Santiago Cabañero y el alcalde de la ciudad, Manuel Serrano; ha avanzado que cuando las obras hayan finalizado el nuevo complejo será inaugurado por los Reyes de España.

Page ha referenciado estas obras como "el exponente de lo que queremos que sea Albacete", aludiendo a que la provincia ha encabezado el ranking de dinamismo en el empleo, una estadística que también ha liderado Castilla-La Mancha en el conjunto de las regiones.

En este sentido, ha subrayado que siempre ha tenido presente que se trataba de "una inversión que era muy necesaria para una provincia que ha tenido siempre como seña de identidad" un hospital del que cuando concluya su Plan Director "lo único que no será nuevo del complejo es el solar".

El presidente ha encuadrado esta inversión en una estrategia donde "el 90% del presupuesto lo gastamos en Sanidad, en Educación, en Políticas Sociales".



De hecho, sobre las cuentas regionales para 2026, ha avanzado que "garantizan la expansión" y "dedicarnos a cosas que importan".



Al hilo de esta afirmación ha asegurado que cuando llegó a la Presidencia en 2015, me pedían "más gente y más medios", por lo que ahora "hay 13.000 profesionales más en la Sanidad de la región".

Visión de futuro

Por su parte, el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz ha reivindicado que se trata de "un hospital pensado para muchos años" cuya inversión total asciende a los 41 millones de euros.

Entre los servicios que acogerá también ha recordado que se encuentra medicina nuclear, que "estará en las cinco provincias y aquí se abrirá en el siguiente edificio, en el que ahora se está trabajando".

El edificio inaugurado consta de 12.000 metros cuadrados distribuidos en cuatro plantas que estará conectado con el edificio Materno Infantil y las áreas de consultas externas, de pruebas diagnósticas, así como el área de hospitalización del Hospital General.