Las Urgencias de Ciudad Real están "totalmente desbordadas", según CSIF: pacientes en pasillos y 5 horas de espera

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha alertado de que el Servicio de Urgencias del Hospital General Universitario de Ciudad Real (HGUCR) se encuentra "totalmente desbordado".

Entre el lunes y el martes se superaron los 700 pacientes, ha informado el sindicato en una nota de prensa, lo que obligó a la Gerencia a "habilitar los pasillos como zonas de atención sanitaria" y a reabrir camas de hospitalización que permanecían cerradas.

Esta medida genera, según denuncia CSIF, "problemas de seguridad" al ser espacios no diseñados para monitorización, acceso a oxígeno o conexión de equipos, además de provocar "pérdida de intimidad y dignidad en los pacientes".

A ello se suman las demoras. Los usuarios tuvieron que esperar más de 30 minutos para acceder al triaje y "en algunos casos más de cinco horas" para ser atendidos, lo que originó "momentos de tensión".

La presidenta de CSIF Sanidad Castilla-La Mancha, Ana Isabel Fernández, ha advertido que "los profesionales están desesperados, está siendo un inicio de semana terrible, pero estamos sufriendo todo un mes de agosto totalmente desbordante, llegando un día incluso a superar los 500 pacientes con una plantilla totalmente insuficiente".

Sin tiempo para ir al baño

"No tienen tiempo ni de comer ni de ir al baño, está siendo infrahumano. Todas las categorías están sufriendo una enorme impotencia al no poder atender a los pacientes como es debido", ha añadido.

Según ha señalado CSIF, "la saturación que sufre el Servicio de Urgencias del Hospital General Universitario de Ciudad Real es la combinación de falta de profesionales, la no disponibilidad de todos los recursos hospitalarios y el colapso que padece la Atención Primaria".

El sindicato ha lamentado que sigan las "restricciones para nuevas incorporaciones" en el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), por lo que los facultativos se ven obligados a doblar turnos "debido a que no se sustituyen las bajas, vacantes ni vacaciones".

CSIF subraya, además, que el "colapso" de la Atención Primaria repercute directamente en las Urgencias hospitalarias, al no poder los centros de salud absorber el incremento de demanda derivado del aumento de población en pequeñas y medianas localidades durante las vacaciones de verano y las fiestas patronales.

Por todo ello, la organización sindical lamenta "la falta de previsión" del HGUCR y unos recortes de personal que "persisten y afectan a la atención sanitaria", lo que provoca una "sobrecarga laboral inasumible" para los profesionales de Urgencias.