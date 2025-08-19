Castilla-La Mancha ampliará a 40 las enfermedades raras detectadas por la prueba del talón en 2027

El consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ha anunciado este martes que Castilla-La Mancha ampliará hasta 40 las enfermedades raras que se detectan con la prueba del talón en recién nacidos en el año 2027.

Así lo ha expresado en redes sociales, donde ha detallado que se trata de un objetivo que se enmarcará dentro del nuevo Plan de Salud que se presentará el próximo año.

El consejero ha recordado que desde el año 2015 se ha pasado de detectar 10 a 30 enfermedades raras, lo que supone triplicar el número de diagnósticos precoces con una sola gota de sangre del talón del recién nacido.

Este @gobjccm ha trabajado mucho en ampliar el número de enfermedades incluidas en el cribado neonatal y va a seguir haciéndolo en los próximos años. Tenemos el compromiso de alcanzar las 40 durante el año 2027

Además, ha afirmado que una de esas enfermedades es la atrofia muscular espinal, una patología invalidante que solo se detecta en seis comunidades autónomas. En Castilla-La Mancha ya se ha tratado en cuatro niños.

La inclusión de esta patología y de otras en el cribado neonatal responde a la estrategia marcada por el Plan de Salud de Castilla-La Mancha, en el que "la prevención y la promoción de la salud son claves para conseguir una sociedad más saludable".

"El Gobierno regional continuará con su apuesta por las políticas de prevención para mejorar la salud de las familias y de quienes nacen en Castilla-La Mancha", ha sentenciado.