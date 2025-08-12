Los médicos de Castilla-La Mancha exigen "medidas más eficaces" para frenar la escalada de agresiones

La "preocupante escalada" de agresiones físicas y verbales sufridas por los profesionales sanitarios de Castilla-La Mancha durante las últimas semanas ha llevado al Consejo Autonómico de Colegios de Médicos de Castilla-La Mancha a exigir "medidas más eficaces y ejemplares que garanticen la seguridad en todos los entornos".

Igualmente, a través de un comunicado, han llamado a "concienciar sobre la necesidad de un trato respetuoso hacia quienes velan por la salud de todos".

El Consejo, presidido por el Dr. Blas González Montero, ha calificado las agresiones como "absolutamente intolerables" y ha recordado que "atentan contra la integridad física, emocional y profesional de quienes tienen como misión cuidar de la salud de la ciudadanía".

Por ello, los colegios de médicos de Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo han expresado su "profunda indignación por esta situación y han reiterado que "la violencia nunca puede formar parte de la relación médico-paciente ni del ámbito sanitario".

En este contexto, el Consejo Autonómico ha mostrado su "apoyo unánime" a la concentración convocada por el Colegio de Médicos de Ciudad Real, que se celebrará el próximo jueves 14 de agosto a las 12:00 horas frente a la Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real. El lema elegido es No me agredas, déjame curarte.

"Cada agresión a un médico es un ataque a todo el sistema sanitario y a la sociedad en su conjunto. Solo unidos podremos erradicar esta lacra y garantizar que los profesionales trabajen en entornos seguros", ha añadido el Dr. Blas González Montero.

Portesta de CSIF

Este mismo martes y convocados por el sindicato CSIF, una treintena de profesionales se han concentrado también a las puertas de la Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real para gritar "basta ya" a las agresiones que el personal sanitario sufre "casi a diario". Una cita en la que han pedido medidas "más contundentes" para prevenir esta situación.

La responsable de Sanidad del sindicato en Castilla-La Mancha, Ana Isabel Fernández, ha lamentado que "cada vez son más los profesionales que acuden con miedo a su puesto de trabajo". Y ha advertido de que las agresiones, especialmente las verbales, se están normalizando hasta el punto de que muchas ya ni se denuncian.

Según ha detallado, en 2024 se registraron 384 agresiones en Castilla-La Mancha, aunque la cifra real sería mayor al no contabilizarse los ataques que no se comunican oficialmente.

Entre las causas, ha señalado la frustración de algunos usuarios por las listas de espera, "algo que no es responsabilidad del personal sanitario, que a menudo maneja agendas interminables para poder atender a todos los pacientes".

Desde CSIF han reclamado a la Administración que se implanten medidas disuasorias permanentes en los centros sanitarios, como vigilantes de seguridad, cámaras de videovigilancia o botones de pánico conectados con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Fernández ha criticado que el Centro de Salud II de Tomelloso, "uno de los más conflictivos de la provincia", se retirara el vigilante apenas un mes después de su incorporación, "cuando precisamente su presencia evitó nuevas amenazas o agresiones".

La responsable sindical también ha pedido que las agresiones no salgan "tan baratas" y que se endurezcan las penas.