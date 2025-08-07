Piden una reunión urgente por las agresiones a sanitarios en Ciudad Real: "Se sienten desprotegidos"

El Colegio de Enfermería de Ciudad Real ha solicitado a la delegada de la Junta de Comunidades en Ciudad Real, Blanca Fernández que convoque una reunión con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, los sindicatos, los colegios profesionales y el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) para abordar el problema de las agresiones a los profesionales del sector en la provincia.

Así lo ha puesto de manifiesto el presidente del Colegio, Pablo Madrid Franco, durante la reunión que ha mantenido este jueves con Blanca Fernández y el delegado provincial de Sanidad, Francisco José García Sánchez.

Esta petición viene dada tras conocerse el último episodio violento sufrido por una médica de Atención Primaria del Centro de Salud Dos de Ciudad Real, que se encuentra embarazada y ha recibido "insultos, amenazas y actitud violenta" por parte de un hombre. Esto no es todo, este miércoles fue detenida una mujer por dar una bofetada y agarrar del pelo a una facultativa del Punto de Atención Continuada de la calle Pío XII de Ciudad Real, tal y como informó EL ESPAÑOL – EL DIGITAL CLM.

Madrid Franco ha destacado que ante estos casos se debe aplicar el Plan Perseo, es decir, el protocolo de intervención inmediata activado por el Gobierno regional.

Ha insistido en la necesidad de reforzar los planes existentes y desarrollar nuevos modelos que prioricen la protección. "Se sienten desprotegidos ante situaciones violentas", ha subrayado.