El revolucionario robot de Inés y Cristina que mejora la vida a los enfermos crónicos en Toledo

En enero de 2020, Inés García Díaz abría las puertas de su farmacia en pleno Casco Histórico de Toledo. Eligió un emplazamiento a los pies de uno de los monumentos más icónicos de la ciudad, el monasterio de San Juan de Los Reyes, para aprovechar el trasiego de turistas. Sin embargo, apenas dos meses después, las bulliciosas calles de la ciudad fueron silenciadas de golpe por la pandemia. "Nos quedamos completamente solos y tuvimos que hacernos la pregunta: ¿Qué podemos hacer para revitalizar nuestro negocio?", recuerda la dueña de la farmacia.

La respuesta estaba a 10.000 kilómetros, la distancia que separa la Ciudad de las Tres Culturas de Corea del Sur. Allí han adquirido un revolucionario robot capaz de preparar tratamientos totalmente personalizados para pacientes crónicos, colectivos vulnerables o personas polimedicadas minimizando los errores y permitiendo un seguimiento más eficaz.

"Empezamos a pensar en qué se podía mejorar y buscamos la forma de facilitar la vida a personas enfermos con alzheimer, parálisis o problemas degenerativos, por ejemplo, que viven solas o tienen algún cuidador", explica Inés. A esta idea se unió una percepción derivada del cambio de modelo en la Atención Primaria a raíz la pandemia: "Desde el Covid, es más complicado acceder a los centros de salud y se estaban produciendo situaciones como duplicidad de fármacos que a veces no podían corregirse de manera ágil".

La farmacéutica Cristina Sánchez Maldonado manejando el robot.

La solución la encontraron en un robot capaz de personalizar cada tratamiento y servirlo en blisters individualizados con unos pictogramas muy fáciles de interpretar. Como explica Inés, se trata de una tecnología que "en España no existe en ninguna farmacia a pie de calle más allá de alguna en Barcelona" y que es similar a los que se pueden encontrar en hospitales o grandes residencias.

Funcionamiento

Su funcionamiento es relativamente sencillo. La maquinaria se rige por un sistema operativo que maneja una base de datos con los medicamentos y en el que la farmacéutica vuelca la prescripción del médico. Desde aquí, las órdenes llegan a cada uno de los 84 depósitos de los que se compone el robot que anteriormente han sido rellenados con la medicación que han sacado de sus respectivos blisters. Para que la trazabilidad sea completa, cada vez que se introduce una medicación en estos depósitos, el sistema registra el número de lote y la fecha de caducidad.

Con toda la información cargada es el momento de dar al OK y que el sistema comience a funcionar. De cada uno de los depósitos van cayendo por un sistema de tubos los diferentes comprimidos a unas bandejas que las empaqueta agrupadas por toma. El último paso es que otro de los trabajadores de la farmacia, diferente al que ha preparado la medicación, repase de manera manual el rollo en el que se agrupan las bolsas que se dispensan al cliente.

"El sistema es muy flexible y te permite trabajar con medicación financiada que es muy común, como pueda ser el Sintron, y con otra no financiada como unas vitaminas para los ojos", asegura Cristina Sánchez Maldonado, trabajadora de la farmacia y quien también ha recibido la formación para administrar el robot. Para ello, la máquina también posee una bandeja que permite introducir medicación más específica con un menor nivel de rotación que la que se administra desde los depósitos.

Detalle del sistema operativo.

El último paso es que el tratamiento revisado llegue al paciente con toda la información necesaria impresa de manera sencilla. "Los sobres tienen un icono que muestra si se trata de la toma del desayuno, la comida, la merienda o la cena, que es a lo que realmente tienen que prestar atención ellos. Además, también aparecen el lote, la caducidad, la cantidad de comprimidos y su forma", agrega Inés García.

Adherencia al tratamiento y gestión de la receta electrónica

La "adherencia terapéutica", es decir que el paciente se tome exactamente el mismo tratamiento que le han prescrito, es una de las principales ventajas que la farmacéutica resalta de este sistema.

Inés García con uno de los 84 depósitos de los que consta el robot.

"En España, más del 50% de enfermos crónicos no respeta el tratamiento y eso redunda en más entradas a Urgencias y hospitalizaciones", sostiene. Este tipo de patrones en muchas ocasiones se derivan de errores involuntarios en la administración de la medicación por parte de los cuidadores que como resalta Inés García "con este sistema se les quita responsabilidad".

Este seguimiento también favorece al paciente en que sea la farmacia quien directamente le administre la receta electrónica avisando de cuándo tiene que renovar los tratamientos. Como asegura Cristina Sánchez, "en muchos países de Europa donde se utiliza este sistema el médico y la farmacia están interconectados de manera directa" pero de momento "aquí no es posible".

Servicio gratuito

Para favorecerse de este servicio, los pacientes tan solo tienen que firmar una autorización en la que acceden a que en lugar de retirar las cajas en origen, la farmacia custodie su medicación para preparársela de manera personalizada.

Desde la farmacia, además han decidido no repercutir un coste extra. "Uno de los colectivos que pretendemos cubrir es el de los pacientes polimedicados que viven con cuidadores o reciben ayuda a domicilio. En muchos casos no tienen pensiones muy altas y no queremos privarles de que puedan acceder a esta tecnología cobrándoles por el servicio", asevera Inés García.

De momento, el sistema está dando sus primeros pasos en Toledo: "Acabamos de llegar de un congreso en Mallorca donde hemos compartido experiencias con farmacéuticos de otros países de Europa donde el sistema ya está implantado y nuestro siguiente objetivo en reunirnos con asociaciones y centros de salud para que pacientes a los que les cuesta tomarse la medicación o tienen dificultades nos los deriven".

En definitiva, un nuevo paso en la dispensación de fármacos que redunda en la comodidad del paciente y en un control más correcto de los tratamientos.

Bandeja para preparar los tratamientos.

Caja preparada con cada un tratamiento.

Detalle de la medicación.

