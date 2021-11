Castilla-La Mancha no se plantea despedir a los sanitarios contratados por el covid

El Gobierno de Castilla-La Mancha no se plantea "a día de hoy" el despido de profesionales sanitarios contratados por el incremento de demanda asistencial generada por la pandemia del COVID-19, sabiendo que además la región se encuentra inmensa en la campaña de la gripe.

Así lo ha ratificado este miércoles la directora gerente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), Regina Leal, en comisión parlamentaria para dar cuenta de los presupuestos regionales de la Administración regional sanitaria.

Leal ha contestado de este modo a una pregunta del diputado de Cs David Muñoz, que ha demandado saber si el Sescam va a despedir a sanitarios contratados por el COVID-19 al registrarse "una disminución de diez millones de euros" para personal en las cuentas de 2022.

Asimismo, la directora gerente del Sescam ha remarcado que todos los años se contratan más profesionales con motivo de la gripe, aunque ha asegurado que "habrá que replantearse" las necesidades de plantilla "en un futuro".

El Sescam en cifras

En relación al presupuesto del Sescam, en 2022 se mantendrá el "esfuerzo inversor" con una partida que asciende a 223 millones de euros, una inversión "todavía muy por encima" de los 154 millones de euros que sumó el apartado de inversiones en los presupuestos de 2012, 2013, 2014 y 2015.

El grueso de estas inversiones se concentra en las obras hospitalarias, con más de 100 millones de euros, que permitirán avanzar en los trabajos ya en marcha de los hospitales de Cuenca y Albacete, así como la conexión entre la parte nueva del Hospital de Guadalajara y las actuales instalaciones.

Asimismo, se iniciarán las obras del nuevo hospital de Puertollano, una vez se adjudiquen las mismas de entre las siete ofertas presentadas. Además, se destinarán cerca de 25 millones de euros a más de 40 obras en centros de salud y consultorios locales.

Además, la inversión en equipamiento, que incluye la alta tecnología, alcanzará el próximo año cerca de 84 millones de euros. Esto permitirá continuar con la inversión destinada al equipamiento del nuevo Hospital Universitario de Toledo y las de los hospitales de Guadalajara y Albacete.

También se seguirá desarrollando el Plan de Renovación de Alta Tecnología Sanitaria, con el fin de seguir mejorando la capacidad diagnóstica de los centros sanitarios de la región. Para ello, durante 2022 se destinarán cerca de 25 millones de euros a adquirir nuevo equipamiento de alta tecnología sanitaria, avanzando en la reducción de la obsolescencia del parque tecnológico.

Grupos parlamentarios

Muñoz ha querido matizar que el capítulo de personal no disminuye en diez millones, sino que aumenta en esta misma cuantía, pero le ha reclamado a Leal que no haya aclarado si estas contrataciones a causa de la COVID se van a renovar o no.

Entre las demandas planteadas por la formación naranja, Muñoz ha mencionado la reducción de 7 millones de euros en obras, preguntándose si hay alguna obra que no se va a culminar en 2022, o la situación de los informáticos del Sescam, preguntando si tendrá voluntad política o no con este colectivo en huelga.

Por su parte, el diputado del PP Juan Antonio Moreno ha lamentado que falta "el 44% de los ingresos en el Sescam, ya que de los 2.403 recaudados faltan 1.227 millones", al tiempo que ha mencionado que hay partidas ya presupuestadas, y posteriormente se gasta más de lo previsto en ellas.

Moreno ha apelado al Sescam a hacer un "esfuerzo presupuestario" en salud mental, porque se está produciendo una incidencia "importante" en la región y a nivel nacional y ha pedido que se aclare por qué a día de hoy hay 50 pacientes en las Urgencias de Toledo pendientes de ingreso.

De su parte, el diputado del PSOE Ángel Tomás Godoy ha hecho un llamamiento a los individuos que no se han vacunado para que lo hagan --"que lo hagan no solo por ellos sino por la sociedad", ha dicho--, reprochando al PP que no apele a que la población se vacune. "No entiendo este expediente X del PP en cuanto a la vacunación".

Godoy se ha congratulado de que Castilla-La Mancha "en medio de una pandemia, no ha dejado de invertir en tecnologías, recursos humanos o infraestructuras", consolidado prácticamente el presupuesto de 2021 para el 2022, "a pesar de que se hizo un esfuerzo" a causa de la crisis.

