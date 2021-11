Otros dos servicios comienzan a funcionar en el nuevo Hospital de Toledo

Los servicios de Medicina Interna y de Neumología han completado en la última semana el traslado definitivo de las plantas de hospitalización al Hospital Universitario de Toledo, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), continuando con el cronograma de traslado a la nueva infraestructura sanitaria.

Según informa el Sescam, el servicio de Medicina Interna, ubicado en las sextas plantas de los edificios F1, F2 y F3, contará con un centenar de camas para atender a la población del Área Sanitaria de Toledo, mientras que en el Hospital Virgen de la Salud contaba con un total de 89. Además, hay que sumar las 20 camas de hospitalización con las que cuenta la Unidad de Corta Estancia, ubicada en la tercera planta del edificio F3, donde también se encuentran los servicios de Reumatología y Endocrinología.

Por su parte, la planta de hospitalización del servicio de Neumología se ubica en la sexta planta del edificio F3 y contará con 20 camas hospitalarias, con cuatro para la Unidad de Cuidados Respiratorios Intermedios (UCRI) para pacientes en los que se trata de evitar la intubación pero requieren soporte ventilatorio para tratar su insuficiencia respiratoria.

Medicina Interna

El servicio de Medicina Interna, dirigido por el doctor Julio González Moraleja, se centra en la visión global del paciente en su conjunto, lo que la hace especialmente adecuada para atender a las personas que presentan a la vez patología de distintos órganos. Por su formación, los especialistas en Medicina Interna son muy valorados en el estudio de casos de difícil diagnóstico.

Medicina Interna es una especialidad fundamentalmente hospitalaria. Además de la hospitalización convencional, ha desarrollado a lo largo de los años nuevas formas de hospitalización como la Unidad de Corta Estancia o la Unidad Médica de Asistencia Compartida con la que da apoyo en la asistencia a la patología médica a los servicios quirúrgicos.

La Unidad de Corta Estancia del servicio de Medicina Interna da soporte a patologías que se prevé van a precisar de un ingreso hospitalario por un espacio corto de tiempo, entre 24 y 72 horas. Además, cuenta con una consulta propia para poder continuar con el proceso de forma ambulatoria evitando estancias hospitalarias prologadas.

El perfil de paciente que ingresa en esta unidad suele ser aquel que no tiene patologías de base graves, lo que permite estabilización y alta precoz y continuar el proceso de forma ambulatoria.

Asimismo, esta unidad se encarga del diagnóstico precoz de enfermedades tumorales.

Neumología

La especialidad de Neumología es la encargada de las enfermedades respiratorias, dando respuesta médica al paciente respiratorio agudo y crónico, tanto en las consultas de Neumología, en el área de pruebas diagnósticas como en el área de hospitalización, incluyendo la Unidad de Cuidados Respiratorios Intermedios.

Esta especialidad trata la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), el tabaquismo, los trastornos respiratorios del sueño, patología pleural, las infecciones respiratorias, la insuficiencia respiratoria aguda y crónica, el asma, el cáncer de pulmón, el diagnóstico y selección de las diferentes tipos de terapias respiratorias domiciliarias como oxigenoterapia, CPAP y ventilación mecánica domicilia o el asma

El servicio de Neumología, dirigido por el doctor Carlos Almonacid, contará con un área de hospitalización para la Unidad de Cuidados Respiratorios Intermedios (UCRI). Estas unidades son un dispositivo para pacientes que precisan ventilación no invasiva pero no requieren intubación, y por tanto no precisan ingreso en una unidad de Medicina Intensiva, y sirven como paso intermedio a una unidad de hospitalización convencional.

Sigue los temas que te interesan