"Pensar en ti no es ser egoísta": las claves de la psicóloga Ana Ángel Esteban para el autocuidado

En un mundo tan frenético y con tanta exposición, muchas personas anteponen las necesidades ajenas a las suyas propias con el fin de encajar o tener aceptación social. Con este motivo, EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha ha conversado con la psicóloga y sexóloga toledana, Ana Ángel Esteban para descubrir las claves del autocuidado y autorrespeto.

Dedicarse tiempo y pensar en uno mismo no es un acto egoísta, sino una práctica esencial para la estabilidad psicológica. Así lo explica esta experta que afirma que "ser egoísta, siempre que no se dañe a otros es necesario y beneficioso".

La felicidad, argumenta, nace en nuestro interior y la clave para una vida plena reside en ese viaje "desde dentro hacia afuera".

El autocuidado va más allá de lo material. Según la psicóloga no se trata solo de "regalos materiales" o "escapadas de fin de semana", sino de un enfoque integral para mantener la salud física, emocional y mental.

Esto implica dedicar tiempo a actividades que nos ilusionan y nos alegran, sin importar la opinión del resto. "El autocuidado no debe practicarse solo en momentos de estrés, sino como rutinas diarias", subraya.

"Aprender a quererte y a priorizarte es un acto de amor propio"

Uno de los mayores enemigos del autocuidado es la culpa. "La maldita culpa se infiltra en nuestro pensamiento cuando dedicamos tiempo para nosotros mismos", lamenta la experta.

Este sentimiento, a menudo, nos hace creer que siempre debemos estar disponibles para los demás, nublando nuestras propias necesidades. Al respecto, Ángel Esteban es tajante: "Es esencial romper con esta idea".

Para cultivar el autocuidado y el autorrespeto, la psicóloga toledana propone varias estrategias prácticas:

Establecer límites claros : Aprender a decir "no" y expresar las propias necesidades con respeto es "el primer y más importante acto de autocuidado".

: Aprender a decir "no" y expresar las propias necesidades con respeto es "el primer y más importante acto de autocuidado". Practicar la autocompasión: "Trátate con la misma amabilidad y comprensión que ofrecerías a un amigo" .

. Acepta los errores y entiende que "nadie es más importante que tú" .

. Dedica tiempo a actividades que te llenen : Ya sea leer, hacer deporte, meditar o simplemente descansar.

: Ya sea leer, hacer deporte, meditar o simplemente descansar. Mantener una rutina saludable "es vital" . Combinar horarios de sueño, una alimentación equilibrada y hacer actividad física contribuye a estabilizar tu estado emocional.

. Combinar horarios de sueño, una alimentación equilibrada y hacer actividad física contribuye a estabilizar tu estado emocional. Aunque, la psicóloga advierte que la rutina no debe ser una imposición que genere ansiedad y que romperla con "momentos emocionantes" también es beneficioso.

En definitiva, Ana Ángel Esteban concluye que el camino hacia la priorización personal "requiere tiempo y autoaceptación sin críticas y sí, con esfuerzos". Es un viaje esencial para una vida emocional saludable.

"Recuerda: mereces tiempo, cuidado y atención. Date el permiso de ser la prioridad de tu vida", finiquita la psicóloga y sexóloga toledana.