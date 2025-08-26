Seis consejos de la nutricionista Natalia de la Rosa para volver a la rutina tras las vacaciones

El verano suele estar marcado por cambios en los horarios, comidas más calóricas, mayor consumo de alcohol y helados, etc. Aunque es normal olvidarse de las rutinas y disfrutar de cierta flexibilidad durante las vacaciones, con la llegada del nuevo curso es importante retomar hábitos saludables que favorezcan el bienestar físico y emocional.

Natalia de la Rosa, nutricionista del Policlínico HM IMI Toledo, señala una serie de recomendaciones para recuperar la regularidad sin caer en dietas extremas ni en la culpa. "No se trata de compensar lo que hemos hecho en verano, sino de volver a encontrar el equilibrio con una alimentación sana, flexible y adaptada a nuestras necesidades", destaca De la Rosa.

Estos son los consejos de la especialista para retomar una alimentación saludable tras el verano:

1. Horarios

Durante las vacaciones es habitual saltarse comidas o comer a deshoras. Uno de los primeros pasos para volver a la rutina es "restablecer unos horarios regulares adaptados a cada uno: desayuno, comida, cena y, si es necesario, uno o dos tentempiés bien elegidos".

"Esto ayuda a regular el apetito y así evitamos llegar a las comidas principales con tanta hambre que nos cueste elegir bien lo que comemos y terminemos haciéndolo demasiado rápido y por tanto, añadiendo más cantidad", apunta la nutricionista de HM IMI Toledo.

2. Planificación

La planificación es clave para no caer en opciones rápidas y poco saludables. Si tenemos un menú semanal o, al menos, una idea clara de lo que vamos a comer, será más fácil tomar decisiones conscientes en el día a día. Incluir frutas, verduras, legumbres, proteínas de calidad y cereales integrales nos permite nutrirnos sin complicaciones.

3. Sin dietas 'milagrosas'

Es tentador buscar soluciones rápidas tras los excesos, pero las dietas exprés suelen ser insostenibles y dañinas. "En lugar de prohibir alimentos o hacer ayunos extremos, debemos apostar por una alimentación equilibrada, suficiente y saciante, basada en alimentos reales y sin prohibiciones innecesarias. Así aprenderás a disfrutar de comer de forma saludable, lo que te permitirá sostener este hábito a largo plazo", subraya Natalia de la Rosa.

4. Hidratación

Muchas personas beben menos agua en verano al sustituirla por refrescos o bebidas alcohólicas. "Volver al hábito de beber una cantidad suficiente de agua es esencial para que el organismo funcione bien y ayudarte a esa saciedad. Podemos ayudarnos con infusiones frías, aguas saborizadas con fruta natural o simplemente teniendo siempre una botella a mano", destaca la nutricionista de HM IMI Toledo.

5. Actividad física suave

El ejercicio no solo ayuda a recuperar forma física, también mejora el estado de ánimo. "No hace falta hacer deporte intenso de inmediato: caminar 30 minutos al día, montar en bici o apuntarse a alguna clase ligera son formas amables de volver a adaptar el deporte a tu rutina", explica de la Rosa.

6. Descanso

Dormir bien es tan importante como comer bien. Tras el desajuste del verano, conviene volver a unos horarios regulares de sueño. "El descanso adecuado regula las hormonas que controlan el hambre y la saciedad, y favorece una mejor toma de decisiones en lo que comemos", explica la nutricionista de HM IMI Toledo.

Desde HM IMI Toledo destacan la importancia de cuidar la alimentación con conciencia y, si es necesario, contar con el acompañamiento de profesionales para establecer objetivos realistas y duraderos.

"La vuelta a la rutina puede convertirse en una oportunidad para retomar el cuidado personal con conciencia y equilibrio. Apostar por una alimentación saludable, una vida activa y hábitos sostenibles es la mejor forma de comenzar el nuevo curso con energía y bienestar", finaliza Natalia de la Rosa.