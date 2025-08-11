Piden la paralización de las obras de reconstrucción de Letur (Albacete) al detectarse "infracciones graves"

La asociación Pueblos Vivos del Segura, de reciente creación, ha presentado una denuncia ante el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil por lo que consideran "infracciones graves en materia medioambiental y urbanística" relacionadas con las obras de recuperación que se están llevando a cabo tras la dana que el pasado mes de octubre arrasó Letur (Albacete).

En una nota de prensa, aseguran que estas actuaciones pueden "estar afectando a recursos de interés público como el agua potable y el equilibrio del ecosistema natural". Por ello, reclaman la paralización inmediata de los trabajos que se realizan en el arroyo de la localidad hasta que se investiguen los hechos.

Desde la asociación, el trazado del arroyo que se desbordó el pasado otoño ha sido modificado "para facilitar el acceso al camping" de Letur. Según advierten, esta actuación podría afectar "el nacimiento de las fuentes que abastecen a la población, tanto para consumo humano como agrícola".

En su denuncia, Pueblos Vivos del Segura también reclama que se investiguen supuestas fugas de aguas negras procedentes del pueblo y del camping, que estarían contaminando "el entorno del arroyo y el sistema de acequias".

"Este vertido, debido a la rotura de tuberías durante los terribles sucesos del 29 de octubre de 2024, debería haberse investigado a fondo y solucionado antes de la celebración del Festival Leturalma, por el alto riesgo que suponía para la población y el ecosistema del arroyo", señalan.

Organizado por Rozalén

El festival Leturalma, organizado por la cantante Rozalén, se celebró del 17 al 19 de julio y reunió a artistas como Dani Fernández, El Drogas, Víctor Manuel, Los Zigarros o Chambao, congregando a miles de personas en Letur. Parte de los beneficios se donarán a la reconstrucción de los daños ocasionados por la dana.

Sin embargo, Pueblos Vivos denuncia que, en esta edición, los baños portátiles se instalaron "directamente encima del área de surgencia de las Fuentes de Letur", lo que, según afirman, vulnera el perímetro de protección del manantial y supone "un riesgo evidente de contaminación directa" de las aguas.

Tras la riada de octubre, los gobiernos central y autonómico han movilizado alrededor de 50 millones de euros en ayudas para reconstruir la localidad.