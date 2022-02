Los elogios más bonitos a Ana Rosa Quintana se los ha lanzado Mario Vaquerizo

Mario Vaquerizo ha dicho adiós a las gafas y lo hace de la mano de la Clínica Baviera, un momento histórico en su vida que le ha devuelto la ilusión y también la nitidez. El colaborador de televisión nos ha contado cómo está Ana Rosa Quintana, una de sus mejores jefas: “La mando mensajes y ella me contesta y está muy bien. Ana Rosa es total, yo siempre digo que ha sido mi mejor jefa. Es una gran compañera, y estar en su programa es uno de mis grandes regalos. Es una jefa como pocas hay. Tiene las cosas muy claras y la línea editorial de su programa me parece perfecta y la comparto”.

El marido de Alaska, muy puesto en los temas de actualidad, no quiere mojarse en el tema de Rocío Flores y su madre, Rocío Carrasco: “Es muy difícil opinar sobre eso y decantarte, y no sé por quién decantarme. La putada es la situación en la que se encuentran ellos y haberse metido en la batalla interminable. Yo creo que están viviendo una guerra civil en la que todos tienen razón y ninguno tiene razón. Es muy triste”.

El cantante y colaborador, se une a las voces que piden una legislación que frene el acoso en las redes sociales: “Yo he sufrido suplantación de identidad y la tengo denunciada pero todavía no me ha hecho caso la justicia. Yo no estoy crispado con las redes sociales, creo que son buenas, estoy crispado con el mal uso de las redes sociales”.

