Pablo Iglesias e Irene Montero se separan: un periodista castellano-manchego da los detalles

Juan Luis Galiacho, periodista de Castilla-La Mancha, fundador y director de “El Cierre Digital”, ha contado la ruptura de Pablo Iglesias e Irene Montero. Tras la publicación, ya son varios los medios que se han hecho eco.

Según la información de Galiacho, realizada en colaboración con Iker Gurpegui, tras más de cinco años de relación, la pareja se ha separado después pasar por un bache sentimental, anterior a la salida de Iglesias de la política. La consecuencia inmediata de la ruptura ha sido la venta del chalet de Galapagar por 660.000 euros, 45.000 euros más que el precio de su compra.

La relación comenzó a finales de 2015 y según han indicado fuentes del Gobierno de España y de Podemos al medio de Galiacho, “la pareja rompió en el pasado mes de marzo”. En este periodo, ambos han tenido tres niños: Leo, Manuel y Aitana.

Planes de futuro

Según El Cierre Digital, además, el exlíder de Podemos ha visitado, hace escasos meses, un chalet en la urbanización de ‘La Berzosa’, situada en Hoyo de Manzanares, zona próxima a Galapagar. Pese a que el chalet no es de su gusto, la zona sí lo fue y su intención sería “construir allí una casa, alejada de los focos”. Por su parte, según el medio, de Irene Montero no hay información de si se instalará o no en una propiedad del Ministerio de Igualdad.

En cuanto al futuro del Iglesias, explican que, a pesar de la vida alejada de las cámaras que lleva ahora mismo, podría estar cerca de la televisión, en un programa “con cine y algunos factuals americanos” de Gol TV.