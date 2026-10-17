Alberto Núñez Feijóo y Carlos Velázquez disfrutando de un café y un agua con gas en Toledo. Cedida

La cafetería donde Feijóo cogió fuerzas durante su visita a Toledo: pastas, bebidas vegetales y chocolate caliente

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, coge fuerzas para arrebatar la Moncloa a Pedro Sánchez a base de repostería artesana y buen café. En su visita a Toledo de este viernes 16 de octubre con motivo del Día Internacional de las Mujeres Rurales, el político gallego se detuvo en Chocolate con Cecilia, una conocida cafetería familiar del barrio de Santa Teresa.

Previo a su intervención en el acto organizado por la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural (AFAMMER) y tras visitar la casa cuartel de la Guardia Civil en la capital de Castilla-La Mancha, Feijóo hizo esta parada para disfrutar de un pequeño surtido de pastas y una taza de café junto al alcalde toledano, Carlos Velázquez.

Esa misma estrategia siguió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su paso por Noblejas (Toledo) donde también se detuvo en una cafetería-chocolatería para degustar algo dulce.

Carlos Velázquez y Alberto Núñez Feijóo con la gerente de la cafetería toledana. Redes

La cafetería elegida por Feijóo y Velázquez nació en 2015 con el propósito de crear un espacio acogedor y diferente en la ciudad de las tres culturas. Su propuesta gastronómica se basa en productos elaborados "con corazón y razón". Diariamente elaboran panes y bollería, así como desayunos completos tanto dulces como salados.

Un rincón dulce y acogedor

Además, Chocolate con Cecilia cuenta con opciones sin gluten, sin lactosa y sin azúcar. El propio local ubicado en la peatonal travesía Colombia destaca por su amplitud y su luz natural que invitan a disfrutar de la lectura de un periódico o una novela junto a un chocolate caliente en invierno.

Interior de la cafetería Chocolate con Cecilia. Redes

Tras reponer fuerzas en el establecimiento, el líder de Génova se trasladó al Salón de Actos de Unicaja para sumarse al encuentro de AFAMMER junto al presidente del PP regional, Paco Núñez; el alcalde, Carlos Velázquez y otras figuras importantes del partido en la comunidad autónoma.

Sin embargo, el tono distendido de la parada en la cafetería dio paso poco después a un discurso marcado por la crítica al Gobierno de Pedro Sánchez.

Durante su intervención en el foro de Afammer, el presidente 'popular' vinculó su visita previa a la casa cuartel de la Guardia Civil con la situación de las dependencias toledanas y acusó al Ejecutivo central de haber "desahuciado" a 75 agentes y sus familias por la falta de inversión y el estado de las instalaciones.

"Que no den lecciones", sentenció el líder del PP, que utilizó esta situación para cuestionar la gestión del Gobierno central en materia de vivienda e infraestructuras.

Feijóo puso así el foco en uno de los asuntos que había abordado minutos antes durante su visita al cuartel, antes de centrar su intervención en las medidas que propone su partido para las mujeres que viven y trabajan en el medio rural.

Ante las asistentes al encuentro, el presidente del Partido Popular presentó su paquete de propuestas económicas dirigido a impulsar el empleo, el emprendimiento y la actividad económica de las mujeres rurales.