Muralla del siglo XI, pegado a un río y 659 habitantes: el refugio de María Valverde lejos de la gran pantalla

María Valverde volvió a encontrarse este jueves con David Broncano siete años después. La actriz madrileña debutó oficialmente en La Revuelta para presentar sus nuevos proyectos: el documental El canto de las manos y la miniserie de Netflix El problema final.

Durante la entrevista, Valverde recordó con nostalgia a sus abuelos, especialmente a Gloria y Pepe, a quienes definió como sus segundos padres. "Pasaba mucho tiempo con ellos y me encantaba conocer sus historias. He tenido conversaciones muy profundas con ellos sobre la vida o la muerte", confesó emocionada.

Aunque nació y creció en el barrio de Carabanchel, la familia paterna de la intérprete procede de un tranquilo pueblo de apenas 659 habitantes en la provincia de Guadalajara. Se trata de Almonacid de Zorita, la villa de la comarca de La Alcarria a la que María Valverde regresa siempre que puede (normalmente en verano).

Ayuntamiento de Almonacid de Zorita (Guadalajara). Ayuntamiento

La ganadora de un Goya a Mejor Actriz Revelación es una auténtica amante de la gastronomía autóctona, famosa por su cordero, sus gachas, la carne de caza y la miel de La Alcarria.

Pasear por las calles empedradas de este municipio pegado al río Tajo permite viajar al pasado. Su recinto amurallado aún conserva dos de sus cuatro puertas fortificadas del siglo XI. El casco histórico alberga espacios singulares como la Plaza de la Villa vigilada por la Torre del Reloj.

Muralla de Almonacid de Zorita. Ayuntamiento

A pocos pasos se erigen la majestuosa iglesia de Santo Domingo de Silos, el Convento de la Concepción y las elegantes casonas como el Palacio de los Condes de San Rafael. El Espacio Cultura Cela muestra el vínculo artístico indiscutible con la figura de Camilo José Cela y su obra Viaje a la Alcarria.

La proximidad a los embalses de Bolarque y Buendía convierte a este histórico pueblo en un enclave privilegiado para el senderismo, la pesca y la práctica de deportes náuticos en pleno corazón de Castilla-La Mancha.

Embalse de Bolarque. Ayuntamiento de Almonacid de Zorita

Más allá de ser un lugar donde la naturaleza y la tranquilidad se dan de la mano, Almonacid de Zorita puede presumir con orgullo de ser la localidad que albergó la primera central nuclear de España.

La planta José Cabrera (conocida como Zorita) fue inaugurada en 1968 y operó hasta su cierre definitivo en 2006. Aquella instalación supuso durante décadas el gran motor económico de la comarca.

Central nuclear de Zorita, en Almonacid de Zorita (Guadalajara) X

La memoria familiar pesa mucho en la vida de María Valverde, por ello, sigue encontrando en este rincón de Guadalajara el refugio perfecto fuera de la gran pantalla.