El toledano Félix Ramiro presenta su nueva colección 'College' en Madrid es Moda: "Actitud, tradición y evolución"

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Las claves Generado con IA Félix Ramiro presentó su nueva colección 'College' en el marco de Madrid es Moda, fusionando tradición de sastrería con propuestas contemporáneas y versátiles. El desfile reunió a conocidos personajes del ámbito social, cultural y televisivo en el espacio La Nave de Madrid. La colección se inspira en la estética universitaria estadounidense de los años 90, reinterpretando códigos como escudos, bombers y rayas varsity para un armario masculino sofisticado. Las prendas, confeccionadas en lino, seda, algodón y cashmere, destacan por su textura, ligereza y una paleta de colores que va de azules y turquesas a fucsias y beige.

Félix Ramiro presentó este miércoles su nueva colección 'College' en el marco de Madrid es Moda. Una cita en la que el diseñador toledano volvió a reivindicar su particular visión de la moda masculina, combinando el saber hacer de la sastrería tradicional con una propuesta contemporánea, versátil y llena de personalidad.

El desfile tuvo lugar en el espacio La Nave de la capital y reunió a numerosos rostros conocidos del panorama social, cultural y televisivo, que quisieron acompañar al diseñador en la presentación de su nueva propuesta.

Entre los asistentes destacaron Carmen Borrego y su hijo, José Almoguera; Antonio José, Lucas Velasco, Bea Jarrín, Raúl Castillo o Jota Abril, entre otros invitados, que llenaron el espacio y arroparon al diseñador en una de las citas destacadas de la firma dentro del calendario de la moda madrileña.

Sobre la pasarela, la firma volvió a hacer gala de una de sus principales señas de identidad: una sastrería en la que los patrones se dibujan a mano y la precisión técnica se pone al servicio de cada prenda. Una forma de entender el oficio que, en esta ocasión, se traslada al imaginario universitario estadounidense de los años 90 para dar forma a 'College'.

Sobre 'COLLEGE'

'College' es actitud. Es el equilibrio entre tradición y evolución, con la esencia universitaria reinterpretada desde una visión contemporánea de la sastrería.

Inspirada en la estética de las universidades americanas de los años 90, la propuesta recupera algunos de los códigos más reconocibles del universo 'college' —escudos, bombers, rayas varsity, cuadros y colores empolvados— y los traslada a un armario masculino sofisticado, versátil y actual.

La inspiración parte de aquellos jóvenes que entendían la moda como una extensión de su personalidad y utilizaban cada prenda para expresar identidad, carácter y sentido de pertenencia. Lejos de recurrir a la nostalgia, Félix Ramiro lleva ese imaginario al presente haciendo convivir los códigos deportivos con la sastrería, así como las prendas estructuradas con siluetas más naturales y relajadas.

Lino, seda, algodón, cashmere y mezclas técnicas aportan textura, ligereza y profundidad a las prendas. Americanas de dos botones, cruzadas renovadas, bombers sofisticadas y piezas casuales se combinan con relieves, cuadros varsity, rayas universitarias, falsos lisos y texturas con movimiento, dando forma a una sastrería más relajada que mantiene la precisión y la elegancia características de la firma.

La paleta cromática se mueve entre azules, turquesas, fucsias y tonos beige, una combinación que aporta frescura, personalidad y contraste y que evoca campus históricos, clubes deportivos, bibliotecas clásicas y veranos universitarios interminables.