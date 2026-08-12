El refugio de Tomás Roncero: el pueblo de 9.500 habitantes donde juega el otro equipo de fútbol de sus amores

Tomás Roncero se ha consolidado como una de las caras más visibles, apasionadas y reconocibles del madridismo en España. El periodista subdirector del Diario As y tertuliano estrella en El Chiringuito de Jugones jamás olvida el lugar donde comenzó su historia: un pueblo de 9.521 habitantes.

Aunque sus padres se mudaron a Madrid cuando él tenía apenas 18 meses, Roncero nació en Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real) un 9 de mayo de 1965. Unas raíces que nunca ha ocultado y de las que presume con orgullo siempre que puede.

Durante las Ferias y Fiestas de 2011, el periodista fue el encargado de dar el pregón inaugural donde reivindicó su arraigo a la localidad ciudadrealeña. "Jamás he dicho que soy madrileño sino manchego, de Villarrubia por parte de padre y de Herencia por parte de madre... Siempre me resistí a asumir el dicho que se es de donde se pace y no de donde se nace", subrayó.

Durante su emotiva intervención, ensalzó la personalidad de sus paisanos señalando que "los manchegos son diferentes a todos porque no admiten ni consignas ni directrices, sólo hay que ver a Don Quijote y Sancho".

El pueblo natal de Roncero es un enclave donde el paisaje de los Montes de Toledo se funde con la llanura manchega y los humedales del Guadiana. Parte de su término municipal integra el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel y la zona histórica de los Ojos del Guadiana.

Vista general de Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real). Sabor Quijote

Uno de sus rincones más icónicos es el Balcón de la Mancha. Situado en la ermita de San Cristóbal, este mirador actúa como una auténtica terraza natural desde la que contemplar la belleza natural de la zona.

La pequeña capilla que corona el mirador data del siglo XVI y ha sido reconstruida en varias ocasiones por los propios vecinos. El enclave celebra sus días grandes el primer domingo de mayo, cuando los lugareños suben a comerse el tradicional "hornazo".

Mirador de la ermita de San Cristóbal de Villarrubia. Viajes CLM

Dentro del patrimonio cultural local, también destaca la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción del siglo XVI, la Semana Santa declarada de Interés Turístico Regional y la ganadería de los hermanos Sánchez-Jijón catalogada como la más antigua de España.

Los recuerdos de la niñez de Roncero en Villarrubia están ligados a los veranos que pasaba ayudando a sus tíos en la droguería. Además, su memoria familiar guarda un cariño especial por "los felisillos", los taxis que conducían su tío, su padre y su abuelo Félix para trasladar a los trabajadores del municipio manchego a Madrid en los años 50 y 60.

👥 CAMPAÑA DE SOCIOS 👥



💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥



‼️5️⃣ 0️⃣ 0️⃣ Socios‼️



💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥



👉 Tomás Roncero se ha convertido en el socio número 500 del Formac Villarrubia 🤍💙



🤳 @As_TomasRoncero



🙌 5️⃣0️⃣0️⃣ Gracias a tod@s 🙌



💪 ¡SEGUIMOS! 💪 pic.twitter.com/GfwU2zPEIv — VIÑA XÉTAR VILLARRUBIA C.F. (@VXVILLARRUBIACF) August 24, 2021

En el plano deportivo, Tomás es un fiel seguidor y socio del Formac Villarrubia CF. Suele visitar los entrenamientos del club cada vez que viaja al municipio para reencontrarse con sus raíces.

Volviendo a Villarrubia, la localidad forma parte de la Ruta del Vino de la Mancha y cuenta con una doble Denominación de Origen: vino DO La Mancha y aceite DO Montes de Toledo. Uno de los grandes motores económicos de la localidad es la Cooperativa El Progreso que ostenta el título de ser la cooperativa más antigua del país con actividad ininterrumpida.