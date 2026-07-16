UGT Castilla-La Mancha ha expedido 2.300 certificados de vulnerabilidad: "Aún existe una gran bolsa de empleo irregular"

Dentro del proceso de regularización de personas extranjeras impulsado por el Gobierno de España, UGT Castilla-La Mancha ha emitido un total de 2.302 certificados de vulnerabilidad.

Así lo ha indicado este jueves la secretaria de Empleo, Igualdad y Políticas Sociales de UGT Castilla-La Mancha, Isabel Carrascosa, que ha estado acompañada durante la rueda de prensa por la secretaria general de UGT Castilla-La Mancha, Lola Alcónez, y por el responsable confederal del Área de Migraciones de UGT, Cesc Poch.

De las 52.041 solicitudes que se han registrado en la comunidad autónoma, UGT ha expedido 2.302 certificados de vulnerabilidad en la región, la mayoría de ellos en las provincias de Ciudad Real y Toledo. Del total de certificados, un 76 % corresponde a hombres y un 24 % a mujeres, de edades comprendidas entre los 25 y los 50 años.

Aunque las "nacionalidades son muy dispersas", Carrascosa ha señalado a Senegal, Argelia y Marruecos por la parte africana, donde la nacionalidad predominante ha sido Mauritania y a Perú, Paraguay y Venezuela por la parte sudamericana, siendo Colombia la más numerosa.

Castilla-La Mancha ha sido la quinta región de España en número de solicitudes. La mayoría, cerca de 20.900, se han registrado en la provincia de Toledo. Ciudad Real le ha seguido con un registro de 9.795, Albacete con 9.191, Guadalajara con 6.817 y Cuenca, la última, con 5.342.

UGT ha participado en la primera parte del proceso como entidad colaboradora asesorando e informando a los migrantes del proceso, los requisitos y los cauces. Lo ha hecho con el objetivo de que quien quisiera acogerse a la regularización "lo hiciera con la mayor de las garantías" y estuviera protegido de cualquier "situación de vulnerabilidad", abuso o estafa.

Carrascosa ha indicado que estas solicitudes muestran "que existe todavía una gran bolsa de empleo irregular", lo que "da pie a la precariedad de muchas personas" y a la "falta de derechos, explotación laboral y economía sumergida que hay que combatir". "Por eso el proceso era tan importante y necesario", ha señalado.

También ha apuntado a esta regularización como una herramienta para "atajar la economía sumergida", dignificar derechos y "favorecer la economía y las cuentas públicas". La secretaria de Empleo ha defendido la "importante labor" de la Inspección de Trabajo y ha exigido más efectivos.

Los migrantes, una "solución"

"No son un problema para este país sino una solución" ha asegurado Carrascosa refiriéndose a las personas migrantes que llegan a España. Ha aprovechado para anunciar que desde UGT se va a realizar un análisis de la situación de las mujeres migrantes en Castilla-La Mancha para conocer el perfil sociodemográfico y su presencia en los distintos sectores de empleo.

El estudio se llevará a cabo visitando empresas, haciendo cuestionarios y sacando conclusiones. El objetivo es "conocer la realidad para poder hacer propuestas fundamentadas" con posterioridad.

Asimismo, ha confirmado que la organización sindical realizará una campaña de comunicación con vídeos divulgativos "donde se pueda ver y conocer su situación" y realizará encuentros en cada provincia "donde poner en común este estudio" para que sirva como "espacio de debate y reflexión donde poner en valor experiencias de mujeres migrantes que han llegado a la región".

UGT defenderá todas las medidas que apoyen la regularización con garantías jurídicas, transparencia y criterios porque, como ha apuntado la secretaria regional del sindicato, es "una cuestión de responsabilidad": "Es importante colaborar, estar".

Regularizar no quita la precariedad

El responsable confederal del Área de Migraciones de UGT, Cesc Poch, ha sido el encargado de dar los datos nacionales en rueda de prensa y ha señalado que la UGT castellanomanchega fue la primera en ponerse a disposición en el "momento más duro" del proceso.

Poch ha indicado que de las 1.175.000 solicitudes de regularización que hubo al final del proceso, 630.000 han sido aceptadas a trámite y 11.000 han sido resueltas. Esto ha supuesto una "buena noticia para la sociedad" y la economía, ha señalado resaltando la posibilidad de que todas estas personas salgan de la precariedad. La preocupación del sindicato es "cómo encaja el proceso de regularización en el mercado laboral", algo que les tendrá "muy atentos".

Ha destacado la vulnerabilidad que existe a través de datos: el 20 % de las mujeres que se regularizan son en labores del hogar y el 92 % de las personas que regularizan su situación "van a los grupos de cotización más bajos que existen y los peores trabajos". "Regularizar no te quita de la precariedad", ha señalado.

En respuesta al Plan de Integración presentado por el Gobierno central hace quince días, Poch ha indicado que "esto requiere en muchos ámbitos mucha más musculación para las comunidades autónomas y los ayuntamientos".