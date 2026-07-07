De Toledo a EEUU, el viaje de Juan José y su bombo para animar a 'La Roja': "España es un país de club, no de selección",

Mientras la Selección Española de Fútbol competirá por conquistar su segunda Copa del Mundo de la FIFA al otro lado del Atlántico, en las gradas se escuchará el retumbo del tambor que a muchos nos hará recordar al mítico Manolo "el del Bombo"; sin embargo, el culpable será otro castellanomanchego, Juan José Abascal.

Este hostelero de Toledo, más conocido como 'Curro', atiende a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha con los nervios propios de quien tiene las maletas listas y todas las entradas en cartera para animar a su país a miles de kilómetros. "Va a ser mi quinto Mundial", asegura.

Disfrutar de un Mundial en carne y hueso se ha convertido en una experiencia casi inalcanzable para la clase trabajadora. El propietario del quiosco 'La Fábrica de Armas' en la capital de Castilla-La Mancha conoce al dedillo los costes que supone un viaje así: "Mínimo te dejas 12.000 euros".

El bombo de Curro. Cedida

La cifra se dispara de forma astronómica si se piensa en una familia o grupo de amigos. "Una familia con dos hijos se puede gastar 150.000 euros fácilmente", asegura. Cabe precisar que solo las entradas de cada encuentro parten desde los 200 hasta los 4.000 dólares sin contar vuelo, alojamiento, comida y transporte.

Para suerte de Curro, goza de una red de contactos en Norteamérica que le hará ahorrarse algunos gastos. Además, su plan para acompañar a la Roja es de carretera y manta. "Alquilamos una autocaravana y hacemos los trayectos por carretera", desvela.

Juan viendo un partido de la Selección Española con dos amigos. Cedida

En el plano deportivo, el optimismo inunda el discurso de este hostelero toledano. Confía ciegamente en la unión de grupo y la calidad futbolística de los 26 españoles convocados. "Tenemos un equipo con tanto talento como el que ganó el Mundial", afirma con orgullo.

La clave para él será la pizarra y la capacidad de reacción del seleccionador actual. "Con Luis de la Fuente tenemos un plan A, B y C, ahora damos miedo", analiza. Como fiel seguidor de la Selección Española lo que más le duele es la falta de patriotismo en comparación con otras naciones.

"España es un país de club, no de selección", lamenta. Encuentra motivos sociológicos y políticos a este desapego por la camiseta. "Se mezcla la política con el fútbol", argumenta al recordar cómo se etiqueta a veces a quienes portan los colores de España. Esa falta de movilización se nota luego en las gradas.

"No puede ser que haya 3.000 españoles y 20.000 de otros países", denuncia. Mientras la marea roja pelea por no ser minoría frente a aficiones más entregadas, Juan José Abascal seguirá golpeando la membrana de su bombo: "Me tiro 12 horas tocando sin problema los días de partido".

Juan con varios miembro de la peña que preside denominada "Furia Española". Cedida

El legado de Manolo

Por mucho que la prensa y los aficionados le tilden como el sucesor de Manolo "el del Bombo", él mantiene el máximo respeto por el pionero de la animación de la Selección Española. "Soy un continuador de Manolo, no el nuevo Manolo. Me dijo que cuando no estuviera, alguien tenía que continuar".

A pocas horas de que arranque la competición deportiva del año, Curro tiene claro que seguirá acompañando a la Selección por todos los estadios junto a su bombo y su peña 'Furia Española' por lo menos hasta 2030. "Aguantaré hasta el Mundial de España", concluye.