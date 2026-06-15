Soliss revive la emoción del Trofeo Corpus de Atletismo de Toledo con un vídeo imperdible

Soliss ha publicado el vídeo resumen oficial del Trofeo Corpus – Mitin Soliss Promesas del Atletismo, una producción audiovisual que recoge los momentos más emocionantes de una jornada histórica que ha devuelto el atletismo de primer nivel a la ciudad de Toledo.

Como patrocinador principal del evento, Soliss ha desempeñado un papel fundamental en la recuperación y el impulso de una de las pruebas más emblemáticas del calendario deportivo toledano, contribuyendo a que la ciudad volviera a convertirse en punto de encuentro de algunas de las mayores promesas del atletismo nacional e internacional, destaca la entidad en nota de prensa.

El vídeo ofrece una visión espectacular de todo lo vivido sobre la pista de atletismo Fernando Fernández Gaitán: salidas vibrantes, llegadas ajustadas, récords, emociones, celebraciones y el extraordinario ambiente que acompañó a una competición que volvió a situar a Toledo en el foco del atletismo español.

La prueba, que este año ha recuperado su esplendor gracias al esfuerzo conjunto de organizadores, instituciones y patrocinadores, contó con la participación de destacados atletas que lograron marcas de gran nivel, incluidos récords nacionales, récords mundiales y mínimas para competiciones internacionales.

El apoyo de Soliss a este evento se enmarca dentro de su firme compromiso con el deporte de Castilla-La Mancha y con aquellas iniciativas capaces de generar impacto social, promover hábitos de vida saludables y proyectar una imagen positiva de la región.

"En Soliss creemos en el deporte como una herramienta de desarrollo, esfuerzo y superación. Por ello, nos sentimos especialmente orgullosos de haber sido el patrocinador principal de una prueba histórica como el Trofeo Corpus y de contribuir a que Toledo vuelva a disfrutar del mejor atletismo", destacan desde la entidad.

Participación regional

El vídeo también recoge la participación de numerosos atletas regionales, entre ellos el corredor del Club Atletismo Soliss San Ildefonso, Pedro Vega, uno de los protagonistas de la jornada, así como la gran respuesta del público que llenó las instalaciones para disfrutar de una competición de máximo nivel.

Con esta iniciativa audiovisual, Soliss pretende mantener vivo el recuerdo de una jornada inolvidable para el deporte toledano y poner en valor el esfuerzo de todos los deportistas, voluntarios, técnicos y entidades que hicieron posible el éxito del evento.