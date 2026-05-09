Azahara Cañedo, profesora de la UCLM, se perfila como nueva directora general de la radiotelevisión de Asturias

Azahara Cañedo es profesora en la facultad de Periodismo de la UCLM, en Cuenca. UCLM

Azahara Cañedo, profesora titular de Periodismo de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), se perfila como la nueva directora general de la Radio Televisión del Principado de Asturias (RTPA). La marcha de Francisco G. Orejas el pasado enero dejó vacante la dirección del ente público asturiano.

Nacida en Gijón, Cañedo ejerce su labor docente en la Facultad de Comunicación de Cuenca. Además, es delegada del rector de la UCLM, Julián Garde, para comunicación institucional. Asimismo, es directora de un grupo de investigación adscrito al centro de estudios superiores de la capital conquense.

La asturiana es licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad Carlos III de Madrid, premio extraordinario de su promoción, y doctora en Investigación en Medios de Comunicación por la misma universidad.

Autora de la investigación Televisión del Principado de Asturias. Dinamización y diversidad en el sector audiovisual asturiano (2005-2015), Cañedo fue distinguida con el Premio ATIC-Asociación de Universidades con Titulaciones en Información y Comunicación a la mejor tesis doctoral en el año 2020.

Según ha informado La Nueva España, la gijonesa contaría con el respaldo de los grupos de la izquierda parlamentaria asturiana, un apoyo que supondría la mayoría absoluta de la Cámara autonómica y que allanaría su nombramiento. La propuesta de Cañedo —según ha explicado la propia RTPA en su página web— ha sido efectuada por el PSOE, formación que sustenta el Gobierno que preside Adrián Barbón.

En marzo de 2025, la profesora de la UCLM se incorporó al Consejo Asesor del Ente Público de Radio-Televisión de Castilla-La Mancha como representante de la universidad.