El pueblo español donde Feliciano López desconecta del tenis: encierros taurinos y sede de una multinacional

A pocos días de que arranque el Mutua Madrid Open 2026, Feliciano López vuelve a situarse en primer plano dentro del mundo del tenis como director del gran torneo madrileño. Lejos del foco, el extenista conserva un refugio personal en la provincia de Toledo donde desconecta de todo y vuelve a sus raíces.

Se trata de Portillo de Toledo, el pueblo de sus padres y abuelos donde López pasó gran parte de su infancia y adolescencia. Durante su trayectoria deportiva, este rincón de Castilla-La Mancha ha sido motivo de orgullo para él y por ello es uno de los nombres propios más queridos del municipio.

Un cariño que quedó patente especialmente a finales de 2008, cuando después de conquistar con España su tercera Copa Davis, el Ayuntamiento de Portillo organizó un multitudinario y emotivo homenaje para el tenista.

Vista aérea de Portillo de Toledo. Ayuntamiento

En dicho reconocimiento institucional, el gran complejo multideportivo local se rebautizó como "Complejo Polideportivo Feliciano López" y se inauguró un monolito con su nombre a la entrada de las instalaciones. Dos años más tarde, en 2010, el consistorio lo eligió como pregonero de las fiestas patronales.

En más de una ocasión, Feliciano ha manifestado públicamente en redes sociales y entrevistas su afecto por la localidad toledana. En una de estas confesiones, el extenista ensalzó los encierros taurinos de Portillo que cuentan con más de 200 años de historia: "¡Viva Portillo de Toledo y sus fiestas!",

Viva Portillo de Toledo y sus fiestas!!!👏😀🇪🇸 pic.twitter.com/1hUxfwjWVs — Feliciano López (@feliciano_lopez) September 21, 2014

Portillo de Toledo tiene un rango singular que lo diferencia de otros lugares del entorno: allí se encuentra la sede central de Joma, una de las multinacionales españolas más reconocibles del sector deportivo. Además, el recinto cuenta con una tienda abierta al público donde se pueden adquirir directamente sus productos de fútbol, running y pádel.

La firma fundada por Fructuoso López en 1965 e históricamente vinculada también a la carrera de Feliciano, dispone de una fábrica y centro logístico inteligente de unos 65.000 metros cuadrados en la localidad castellanomanchega desde donde se gestionan los envíos de prendas y zapatillas a más de 120 países.

Los Reyes de España en visita a la sede de Joma en Portillo de Toledo. Joma

Portillo arrastra una larga tradición vinculada al calzado, hasta el punto de haber sido identificado durante décadas como un municipio de referencia por la calidad y comodidad de sus productos. En el plano patrimonial, uno de sus grandes emblemas es la iglesia parroquial Nuestra Señora de la Paz.

Este templo, levantado a finales del siglo XVI y que combina elementos mudéjares y renacentistas, es una de las imágenes más reconocibles del núcleo urbano. En su interior destacan varios lienzos atribuidos al pintor local Pedro Gómez.

Iglesia parroquial Nuestra Señora de la Paz de Portillo de Toledo. Wikimedia

Más allá de los encierros, en septiembre también se celebra la tradicional caldereta de carne de toro con patatas que atrae a numerosos visitantes de la comarca de Torrijos. La oferta se completa con un entorno natural propio de la meseta castellana que invita a recorrerlo a pie o en bicicleta.

Portillo no solo presume de patrimonio y tradición industrial, también puede hacerlo de haber marcado la biografía de uno de los grandes nombres del tenis español, ya que para Feliciano López, Portillo de Toledo sigue siendo el lugar donde forjó su huella deportiva.