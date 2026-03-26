Marchas procesionales y las sopas de ajo de Pepe Rodríguez: Manos Unidas Illescas celebra su tradicional cena solidaria

El evento comenzará en el santuario de Nuestra Señora de la Caridad de Illescas. Ayuntamiento de Illescas

La delegación de Manos Unidas Illescas (Toledo) celebrará este sábado, a partir de las 19:30 horas, una nueva edición de la cena del hambre, un acto solidario de concienciación y búsqueda de financiación para sus iniciativas. El evento comenzará en el santuario de Nuestra Señora de la Caridad y tendrá como protagonista principal al cocinero Pepe Rodríguez.

El presentador del popular concurso de televisión MasterChef ofrecerá los detalles de su visita a un proyecto de Manos Unidas en Senegal. Posteriormente, el también dueño del restaurante El Bohío y vecino de la localidad, ofrecerá a los asistentes a la cena solidaria su tradicional sopa de ajo.

La receta del afamado restaurador para este consomé incluye caldo de pollo, huevos, pimentón, pan, aceite de oliva, tomillo, pimienta negra y sal.

La degustación del caldo será gratuita. El objetivo de los promotores es que cada ración sea correspondida con una donación: esas pequeñas aportaciones se destinarán al programa comunitario de atención y educación sanitaria en 15 aldeas de Raisén, al oeste de la India, que Manos Unidas Illescas promueve.

Los voluntarios de la oenegé católica en la cabecera sagreña se afanan en la búsqueda de fondos para costear una iniciativa para la que requerirán de casi 45.000 euros. Esta idea alcanzará a más de 2.000 beneficiarios directos de los que un 60 % serán mujeres.

La banda de música municipal Manuel de Falla, una agrupación premiada en los últimos años en diferentes certámenes internacionales, ofrecerá un concierto con marchas procesionales.

Los organizadores del evento solidario prevén una asistencia cercana al centenar y medio de personas. Acudirán responsables y colaboradores de diferentes grupos de Manos Unidas en la archidiócesis de Toledo, también participarán representantes de otras bases de la asociación en la vecina Comunidad de Madrid.

Cartel de la cena solidaria en la que Pepe Rodríguez repartirá su sopa de ajo.

Entre otras autoridades, se espera la presencia del presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, y diversos responsables del equipo de Gobierno municipal que encabeza José Manuel Tofiño.