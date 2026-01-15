Afammer se suma al Año Internacional de la Mujer Agricultora para reconocer su papel "en el desarrollo de los pueblos"

La Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural (Afammer) se sumará este 2026 a la conmemoración del Año Internacional de la Mujer Agricultora, declarado por la Asamblea General de Naciones Unidas para reconocer el papel esencial que desempeñan las mujeres en los sistemas agroalimentarios y en el desarrollo de los pueblos.

La presidenta nacional de Afammer, Carmen Quintanilla, ha afirmado este jueves, que esta declaración es "un paso fundamental para dar voz a las agricultoras y productoras que cada día sostienen la seguridad alimentaria del mundo y cuidan de los pueblos", según ha informado la organización en nota de prensa.

Quintanilla ha destacado la necesidad de romper las desigualdades en el campo y de impulsar la Ley de titularidad compartida en las explotaciones agrarias, y ha subrayado que desde que entró en vigor tan solo se han inscrito 1.558 mujeres en toda España.

La presidenta de Afammer ha anunciado que la organización participará en la 70 sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW) en Naciones Unidas, que se celebra en marzo en Nueva York; así como el 29 de enero participa como ponente en el I Encuentro de Permacultura en Filipinas y los días 10 y 11 de febrero celebra el seminario internacional 'La digitalización: una oportunidad para el empleo de las mujeres rurales'.

Además, ha sostenido que en 2026 Afammer mantiene su apuesta por la erradicación de la violencia de género en las zonas rurales con proyectos de concienciación y sensibilización, así como por programas como Conecta en Rural, Impulso Mujer Rural, Mujeres Rurales en Acción y el programa plurirregional de Formación.

Turismo

Como novedad, ha dicho Quintanilla, impulsará elprograma Dinamización del territorio a través del turismo, con apoyo de la Fundación Airbnb, que pone en valor el patrimonio natural, cultural y los productos locales de calidad.

En cuanto al balance de 2025, ha hecho hincapié en que la organización llegó a más de 4.500 mujeres rurales mediante 132 acciones formativas y en que ha desarrollado programas para romper la brecha digital y para la formación, el empleo y el emprendimiento de la mujer rural.