Fundación Soliss anuncia los once proyectos ganadores de la segunda edición de sus ayudas

La Fundación Soliss ha hecho públicos los proyectos ganadores de la segunda edición de su convocatoria de ayudas, una iniciativa ya consolidada que refuerza su compromiso con el desarrollo social, sanitario, cultural y deportivo de Castilla-La Mancha.

En esta edición, la Fundación respaldará once proyectos impulsados por entidades sociales de referencia, seleccionados por su impacto directo en las personas, su capacidad transformadora y su alineación con los valores de solidaridad, inclusión y cohesión social.

Los proyectos beneficiarios abarcan ámbitos tan diversos como la inclusión de personas con discapacidad, la investigación oncológica, el acompañamiento a personas en situación de vulnerabilidad, la promoción de hábitos saludables, el deporte inclusivo o la dinamización cultural y patrimonial, reflejando la pluralidad y fortaleza del tejido asociativo regional.

Los proyectos seleccionados son los siguientes:

- Proyecto Multideporte (Temporada 2025–2026), de ADIT Talavera.

- Acción Inclusiva Albacete, de ASPAYM Albacete.

- Neurovida Activa, de Asociación de Parkinson de La Roda-CIRENC.

- Donar para vivir, vivir para donar: Castilla-La Mancha por la salud, de la Asociación Pretrasplante y Trasplantados de Castilla-La Mancha.

- Una natación para todos, del Club Natación Cuenca.

- Mercado Navideño Tomelloso 2025–2026, de la Fundación CADISLA.

- Desarrollo de nuevas terapias dirigidas contra el cáncer de mama, de Fundación ACEPAIN.

- Acompáñame, de la Fundación Tutelar Castilla-La Mancha (FUTUCAM).

- Macro encuentro de bandas de música “Villa de Yeles”, de Banda Musical de Yeles.

- Conectando recuerdos, de Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Toledo.

- Sala de conferencias y de usos múltiples, de Amigos de los Conventos.

Compromiso con el impacto social

Con esta segunda edición, la Fundación Soliss consolida su papel como aliada estratégica del tercer sector, apoyando iniciativas que mejoran de forma tangible la calidad de vida de miles de personas y fortalecen la cohesión social en el ámbito local y regional.

La Fundación apuesta por proyectos con impacto social, cultural, medioambiental y deportivo, impulsados por entidades que trabajan desde la cercanía, el conocimiento del entorno y una clara vocación de servicio público.

Además, la Fundación Soliss anuncia que en las próximas semanas se lanzará la convocatoria de ayudas correspondiente a 2026, cuyo plazo de presentación de proyectos finalizará en el mes de mayo.

Desde la Fundación se anima a las entidades interesadas a permanecer atentas a las redes sociales y a la página web oficial, donde se publicarán las bases, requisitos y plazos de participación de esta nueva edición, que volverá a apostar por iniciativas con capacidad de generar un impacto positivo y duradero en Castilla-La Mancha.