CMM y la Mesa del Tercer Sector sellan un acuerdo para visibilizar la acción social en Castilla-La Mancha

Castilla-La Mancha Media (CMM) y la Mesa del Tercer Sector de Castilla-La Mancha han firmado este jueves un convenio de colaboración que refuerza el compromiso del medio público con la difusión de iniciativas sociales, solidarias y de interés general en la región.

Este acuerdo permitirá profundizar en el objetivo de CMM de dar más visibilidad a las actividades de las entidades que conforman la Mesa del Tercer Sector -entre ellas ONCE, CERMI-CLM, Cruz Roja, EAPN, ACESCAM, la Plataforma de la Infancia, la Coordinadora de ONGD y la Plataforma del Voluntariado-.

Será mediante contenidos informativos, reportajes, entrevistas y programas especiales que se integrarán en la programación de CMM, siempre atendiendo a criterios periodísticos de interés, actualidad y servicio público, ha explicado el medio de comunicación en una nota de prensa.

Durante la firma del convenio, la directora general de CMM, Carmen Amores, ha destacado que "este convenio no es solo un compromiso institucional, sino una declaración de principios: comunicar también es cuidar" y ha mostrado la voluntad de CMM de "ser altavoz de quienes trabajan cada día por una sociedad más justa, más equitativa y más humana".

Por su parte, el presidente de la Mesa del Tercer Sector de Castilla-La Mancha, José Antonio Romero, ha asegurado que "la comunicación cuando es honesta es una herramienta de justicia social" y ha valorado que con este acuerdo se pone "rostro y voz a las causas sociales frente a los discursos de odio".

El convenio, que tendrá una vigencia inicial de un año prorrogable hasta tres anualidades más, no implica obligaciones económicas para las partes, y contempla también el uso responsable de las imágenes corporativas, la confidencialidad de los datos compartidos y el respeto a la legislación vigente en materia de propiedad intelectual y protección de datos.