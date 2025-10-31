La exalcaldesa de Ciudad Real Eva María Masías recibe un prestigioso premio por su labor con las mujeres de Perú

La exalcaldesa de Ciudad Real Eva María Masías ha recibido el Premio Internacional 'Carolina Urtea' de BPW Madrid en el marco de los XVII Premios 'Lena Madesin Phillips' como reconocimiento por la promoción de la igualdad y el empoderamiento de las mujeres en la selva central de Perú.

Según ha informado este viernes su partido, Ciudadanos, el jurado ha destacado por unanimidad "la labor de Masías, subrayando su papel en el avance de los derechos y oportunidades de las mujeres, convirtiéndola en un referente de liderazgo y acción en la construcción de una sociedad más justa e inclusiva".

Masías ha recibido el premio en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre de la Real Casa de la Moneda de Madrid, expresando que "no solo es un reconocimiento personal, sino un altavoz para miles de mujeres invisibles que luchan cada día en condiciones durísimas por sobrevivir y ser escuchadas".

Llevó agua y "dignidad" a la selva

La concejala ciudadrealeña ha recordado su experiencia en la Comunidad Sagrada Familia de Ventanilla y en la selva amazónica peruana, donde impulsó la construcción de una planta potabilizadora de agua para más de 5.000 personas, financiada "gracias a la solidaridad de los vecinos de Ciudad Real".

"Llevar agua potable a la selva no es solo llevar salud, sino llevar dignidad", ha expresado la exalcaldesa.

Por último, ha asegurado que su paso por la política le permitió "entender la responsabilidad de servir, pero también la necesidad de escuchar". "La experiencia en Perú supuso un compromiso directo sobre el terreno, más allá de la gestión institucional", ha sentenciado.